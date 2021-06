French Open: Petkovic verliert Fight gegen Muchova, Gauff und Pliskova weiter

Andrea Petkovic ist bei den French Open in der ersten Runde hauchdünn an Karolina Muchova gescheitert. In der zweiten Runde stehen hingegen Coco Gauff und Karolina Pliskova.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 20:48 Uhr

Andrea Petkovic bekam es in der ersten Runde der French Open mit Karolina Muchova zu tun

Das Debakel der deutschen Tennis-Frauen bei den French Open ist perfekt. Auch Andrea Petkovic ist am Dienstagabend an der Tschechin Karolina Mucha mit 6:1, 3:6, 4:6 gescheitert. Damit steht erstmals seit 1958 keine Starterin des Deutschen Tennis Bundes in der zweiten Runde von Paris.

Zuvor waren Angelique Kerber und Laura Siegemund direkt ausgeschieden. Petkovic machte es gegen die zunächst enttäuschende Muchova insgesamt besser, aber ihr fehlte ein Quäntchen, um die Favoritin zu besiegen. Die 33-Jährige aus Darmstadt war nicht mit dem ganz großen Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt gereist. Schon zuletzt hatten die Ergebnisse der Halbfinalistin von 2014 und früheren Weltranglistenneunten nicht gestimmt.

Gauff, Pliskova weiter

In der zweiten Runde stehen hingegen Coco Gauff und Karolina Pliskova. Erstere bekam es zum Auftakt der French Open mit Aleksandra Krunic zu tun. Die Serben bot der jungen Amerikanerin lange Zeit Paroli, im ersten Durchgang musste ein irrer Tiebreak - welchen sich Gauff schlussendlich mit 13:11 sichern konnte - die Entscheidung bringen, im zweiten Satz war es ein Break, welches den 7:6 (11) und 6:4-Erfolg der 17-Jährigen perfekt machte.

Pliskova hingegen bekam es mit einer Rückkehrerin zu tun: Der Kroatin Donna Vekic. Es entwickelte sich eine ähnlich umkämpfte Partie, in der insbesondere die Aufschlagschwäche Vekics - in Summe unterliefen der Kroatin neun Doppelfehler - den Unterschied ausmachen sollte. Mit 7:5 und 6:4 schaffte Pliskova schließlich den Aufstieg in die Runde der letzten 64.

