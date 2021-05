French Open: Petra Kvitova wehrt Matchball ab, Aryna Sabalenka souverän weiter

Petra Kvitova und Aryna Sabalenka stehen bei den French Open in der zweiten Runde. Der Weg in diese hätte für die beiden aber kaum unterschiedlicher sein können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 20:38 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova schlug Greet Minnen in zwei Sätzen

Die Erleichterung bei Petra Kvitova, sie war selbst vor den Fernsehgeräten spürbar: Nach dem 6:7 (3), 7:6 (5) und 6:1-Erfolg über die belgische Qualifikantin Greet Minnen steht die Tschechin bei den French Open in der zweiten Runde. Im zweiten Satz wehrte die zweifache Grand-Slam-Siegerin dabei sogar einen Matchball ab. Sie trifft nun auf Elena Vesnina, die ihren ersten Einzel-Sieg seit 2018 und ihrer Babypause feierte.

Wesentlich einfacher hatte es Aryna Sabalenka. Die in Paris an Position drei gesetzte Belarusin schlug Ana Konjuh trotz eines Fehlstarts souverän mit 6:4 und 6:3. Die 23-Jährige bekommt es nun mit Landsfrau Aliaksandra Sasnovich zu tun.

Ohnehin war es für die gesetzten Spielerinnen ein durchaus erfolgreicher erster Tag in Roland Garros: Victoria Azarenka setzte sich auf dem Court Philippe-Chatrier in drei Sätzen gegen Svetlana Kuznetsova durch, auch Elena Rybakina (vs. Elsa Jacquemot), Anastasia Pavlyuchenkova (vs. Christina McHale) und Paola Badosa qualifizierten sich für die zweite Runde.

Zu Beginn des Tages hatte sich die Weltranglistenzweite Naomi Osaka in zwei Sätzen gegen Patricia Maria Tig behauptet. Die an Position 26 gesetzte Angelique Kerber musste hingegen bereits die Koffer packen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros