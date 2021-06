French Open: Petra Kvitova zieht nach kurioser Verletzung zurück

Petra Kvitova kann die French Open nach ihrem Auftaktsieg gegen Greet Minnen nicht fortsetzen: Die Tschechin hatte sich im Zuge der Pressetätigkeiten nach ihrem Erfolg eine Verletzung zugezogen, die ein Antreten in Runde zwei unmöglich macht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 18:58 Uhr

Petra Kvitova muss ihre French Open frühzeitig beenden

Was für ein Pech für Petra Kvitova! Wie die Weltranglistenzwölfte am Dienstag bekanntgab, sind ihre French Open unerwartet früh zu Ende gegangen. Die Tschechin habe sich nämlich ausgerechnet nach ihrem Auftakterfolg gegen die Belgierin Greet Minnen eine Verletzung zugezogen, nachdem sie im Zuge der Pressetätigkeiten gestürtzt war.

"Ich bin gefallen und habe meinen Knöchel verletzt, nach einem MRT und einer langen Unterredung mit meinem Team habe ich die harte Entscheidung gefällt, dass es unklug wäre, damit zu spielen", teilte Kvitova über die sozialen Medien mit. Es sei eine große Enttäuschung, ihr Zurückziehen aus den French Open bekanntgeben zu müssen, betonte Kvitova.

Auch Osaka zieht zurück

Im Vorjahr hatte die Tschechin in Roland Garros noch das Semifinale erreicht, nun endet die Reise bereits vor der zweiten Runde. Für Kvitova stehe nun eine gute Regeneration und eine passende Vorbereitung für die anstehende Rasensaison auf dem Programm. In Wimbledon, dem Highlight eben jener, hat die Tschechin beide ihrer zwei Grand-Slam-Titel gewinnen können.

Es ist für die Veranstalter des Grand Slams am Bois de Bolougne der bereits zweite Rückzug aus dem Turnier binnen weniger Stunden. Erst am Montagabend hatte die Nummer zwei der Damen-Tenniswelt, die Japanerin Naomi Osaka, bekanntgegeben, aus dem Turnier zurückzuziehen. Zuvor hatte die Ankündigung Osakas, am Turnier an keiner Pressekonferenz teilnehmen zu wollen, für viel Wirbel gesorgt.

