French Open Qualifikation: Auftaktgegner von Hanfmann, Ofner, Stricker und Co. stehen fest

Die Auslosung der Qualifikationsspiele bei den French Open 2023 ist erfolgt. 9 deutsche Spielerinnen und Spieler sowie 6 österreichische Profis wollen ab morgen (22. Mai) versuchen, den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 17:02 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann

Topgesetzt bei den Herren ist Aslan Karatsev, der sich mit Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert messen muss. An Position 2 folgt Rom-Viertelfinalist Yannick Hanfmann, der es knapp nicht direkt ins Hauptfeld geschafft hat (sieben Plätze hatten gefehlt, der Rom-Run kam fürs relevante Ranking zu spät). Hanfmann trifft zum Auftakt auf Mattia Bellucci, drei Spiele gilt es für das Erreichen des Hauptfeldes zu gewinnen.

Weiterhin dabei aus deutscher Sicht: Dominik Koepfer (gegen Zsombor Piros) und Maximilian Marterer (gegen Dan Added).

Für Österreich am Start sind Sebastian Ofner (an 14 gesetzt, zunächst gegen Rio Noguchi), Filip Misolic (an 20 gesetzt, gegen Enzo Couacaud), Jurij Rodionov (an 22 gesetzt, gegen Brandon Holt), Dennis Novak (Shintaro Mochizuki) und Maximilian Neuchrist (gegen Jesper de Jong).

Aus Schweizer Sicht ist der an neun gesetzte Dominic Stricker am Start (gegen Jelle Sals), zudem Leandro Riedi (gegen Dalibor Svrcina), Henri Laaksonen (gegen Genaro Albero Olivieri), Antoine Bellier (gegen Thiago Seyboth Wild) und Alexander Ritschard (gegen Chun-Hsin Tseng).

Sinja Kraus einzige österreichische Starterin

Im Damentableau versuchen aus DTB-Sicht Laura Siegemund (an 6 gesetzt, in Runde 1 gegen Sara Bejlek), Tamara Korpatsch (an 9 gesetzt, gegen Mirjam Bjorklund), Eva Lys (an 32 gesetzt, gegen Carolina Alves), Mona Barthel (gegen Alice Tubello), Noma Noha Akugue (gegen Emma Lene) und Katharina Hobgarski (gegen Greet Minnen) die erste Hürde auf dem Weg ins Hauptfeld zu überwinden.

Für den ÖTV ist Sinja Kraus (gegen Valentini Grammatikopoulou) die einzige Vertreterin - Julia Grabher steht direkt im Hauptfeld.

Und für die Schweiz: Viktoria Golubic (an 8 gesetzt, gegen Storm Hunter), Simona Waltert (an 14 gesetzt, gegen Carole Monnet), Ylena In-Albon (an 21 gesetzt, gegen Marcela Zacarias), Susan Bandecchi (gegen Kaja Juvan), Joanne Zuger (gegen Anastasia Zakharova), Celina Naef (Elizabeth Mandlik).

Hier zur kompletten Quali-Auslosung der Herren

Hier zur kompletten Quali-Auslosung der Damen