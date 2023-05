French Open Qualifikation: Noma Noha Akugue weiter, Katharina Hobgarski und Eva Lys out

Am Montag schaffte von den deutschen Starterinnen bei der French-Open-Qualifikation lediglich Noma Noha Akugue den Aufstieg in die zweite Runde. Katharina Hobgarski verlor ebenso wie Eva Lys zum Auftakt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2023, 16:30 Uhr

© Getty Images Noma Noha Akugue schaffte den Sprung in die zweite Runde der French-Open-Qualifikation

Von drei deutschen Spielerinnen schaffte am Montag lediglich eine den Aufstieg in die zweite Runde der French-Open-Qualifikation: Die erst 19-jährige Noma Noha Akugue besiegte die in der Vorausscheidung per Wildcard angetretene Lokalmatadorin Emma Lene nach einem 3:13-Stunden-Marathonmatch mit 7:5, 4:6, 6:4. In der zweiten Vorausscheidungsrunde wartet die an 22 gereihte Brasilianerin Laura Pigossi.

Nicht erfolgreich gestalteten sich die Begegnungen der beiden weiteren DTB-Spielerinnen die heute im Einsatz waren: Katharina Hobgarski scheiterte klar an der an 25 gesetzten Belgierin Greet Minnen mit 4:6, 2:6. Danach stand auch Eva Lys beim 2:6, 6:3, 3:6 gegen Carolina Alves (Brasilien) auf verlorenem Posten.

Am Dienstag versuchen noch Tamara Korpatsch (gegen die Schwedin Mirjam Bjorklund), Mona Barthel (gegen Alice Tubello aus Frankreich) und Laura Siegemund (gegen die junge Tschechin Sara Bejlek) ihre Erstrunden-Aufgaben positiv zu gestalten.

Hier das Einzel-Qualifikations-Tableau aus Paris.