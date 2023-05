French Open Qualifikation: Mona Barthel in Runde zwei, Tamara Korpatsch scheitert

Mit Mona Barthel hat am Dienstag eine deutsche Spielerin den Sprung in die zweite Runde der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Paris geschafft. Ausgeschieden ist hingegen Tamara Korpatsch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 22:19 Uhr

© Getty Images Mona Barthel steht in der zweiten Qualfikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in Paris

Mona Barthel schafft nach Noma Noha Akugue am Montag als zweite deutsche Spielerin den Sprung in die zweite Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in Paris, welches ab Sonntag in den Hauptwettbewerb geht. Um dort dabei zu sein, muss die 32-Jährige als nächstes die Australierin Storm Hunter bezwingen, bevor ein mögliches Vorausscheidungsfinale ansteht.

Weniger erfolgreich verlief die erste Qualifikationsrunde für die an neun gereihte Hamburgerin Tamara Korpatsch: Sie musste sich der Schwedin Mirjam Bjorklund 5:7, 4:6 geschlagen geben.

Während, wie erwähnt, Akugue auch in der zweiten Runde steht, musste sich Montag Eva Lys bereits zum Auftakt geschlagen geben.

