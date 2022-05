French Open Qualifikation: Siegemund, Niemeier und Schunk fehlt noch ein Sieg

Laura Siegemund, Jule Niemeier und Nastasja Schunk sind souverän in die finale Runde der Qualifikation für die French Open 2022 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 17:33 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund fehlt noch ein Sieg für einen Platz im Hauptfeld bei den French Open 2022

Das sieht doch schon mal sehr gut aus für die deutschen Frauen, die in der Qualifikation für die French Open 2022 engagiert sind. Da wäre zunächst einmal Jule Niemeier, die sich am Mittwoch in ihrem zweiten Match gegen Jessika Ponchet aus Frankreich souverän mit 6:4 und 6:0 durchsetzte. Letzte Hürde vor dem Hauptfeld ist nun die Japanerin Moyuka Uchijama.

Laura Siegemund wusste ebenfalls zu überzeugen, schlug die Nummer vier des Wettbewerbs, die Chinesin Xiyu Wang, sicher mit 6:3 und 6.3. Nächste Gegnerin für Siegemund wird die Sapnierin Crista Bucsa sein.

Und auch Nastasja Schunk durfte sich über den Einzug in die dritte Runde freuen. Schunk gewann gegen Veronica Cepede Roig mit 6:3 und 6:1 und spielt entweder gegen die Öasterreicherin Julia Grabher oder Hailey Baptiste aus den USA.

Ausgeschieden ist hingegen Katharina Gerlach, die Yuiki Naito aus Japan mit 6:2, 3:6 und 3:6 unterlag. Tamara Korptsch hat später am Mittwoch noch die Möglichkeit, gegen Joanne Zueger so wie Siegemund, Schunk und Niemeier den Einzug in das Qualifikations-Finale klarzumachen.

