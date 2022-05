French Open Qualifikation: Starke Jule Niemeier schafft den Sprung in den Hauptbewerb

Während Jule Niemeier mit einem klaren Zweisatz-Erfolg die Vorausscheidung für die French Open souverän absolviert hat, musste sich Laura Siegemund im Qualifikations-Finale in drei Durchgängen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 15:01 Uhr

© GEPA pictures Jule Niemeier hat die Qualifikation für die French Open 2022 geschafft

Ein lachendes und ein weinendes Auge steht in den Gesichtern der deutschen Tennisfans geschrieben: Im Finale der Qualifikation für die French Open buchte Jule Niemeier mit einem 6:0,-6:1-Erfolg über Moyuka Uchijima ein Ticket für den 128er-Raster des Damen-Hauptfeldes. Indes ist Laura Siegemund an ihrer letzten Aufgabe gescheitert. Die 34-Jährige aus Filderstadt verlor nach 2:19 Stunden gegen die an 21 gereihte Cristina Bucsa 6:4, 3:6, 1:6.

Niemeier hat damit das erste Mal in ihrer Karriere den Hauptwettbewerb eines Grand-Slam-Turniers erreicht. In den drei Matches der Vorausscheidung gab die 22-jährige Dortmunderin lediglich sieben Games ab. Am Freitag stehen noch Nastasja Schunk bei den Damen sowie Cedric-Marcel Stebe und Daniel Masur bei den Herren ihre Qauli-Finalspiele ins Haus.

Bereits über die Weltranglisten-Platzierungen fix für das zweite Major-Event des Jahres qualifiziert sind die DTB-Spielerinnen Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria.

