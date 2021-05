French Open: Serena in der Night Session, Federer, Medvedev am Nachmittag

Am Montag greifen auch Roger Federer, Daniil Medvedev und Serena Williams in das Geschehen bei den French Open 2021 ein. Die US-Amerikanerin muss dabei erst in den Abendstunden ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 16:43 Uhr

Die Möglichkeiten, auch abends im Stade Roland Garros Tennisspiele anzusetzen, waren bis vergangenes Jahr beschränkt. Den Anwohnern am Bois de Boulogne war es ganz recht, dass die Tennisfans während der zwei Wochen der French Open mit Einbruch der Dunkelheit die Anlage verließen. Seit 2020 aber ziert ein Dach den Court Philippe-Chatrier. Und einige Flutlichtsäulen die anderen Plätze. Und also haben sich die Veranstalter in diesem Jahr zehn Night Sessions zum Ziel gesetzt, die erste davon wird Serena Williams gegen Irina Camelia Begu bestreiten. Ab 21 Uhr. Und zunächst ohne Zuschauer. Die sind aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in Paris erst bei der allerletzen Abendpartie erlaubt.

Eröffnen wird den Tag im größten Stadion Vorjahressiegerin Iga Swiatek gegen Kaja Juvan, danach kommt es zum interessanten Aufeinandertreffen zwischen Daniil Medvedev und Alexander Bublik. Bevor schließlich Roger Federer mit seinem ersten Auftritt seit 2019 bei den French Open den Nachmittag im Chatrier beschließen wird. Gegner des Maestro wird Qualifikant Denis Istomin aus Usbekistan sein.

Ebenfalls im Einsatz am zweiten Tag: Jannik Sinner, der gegen Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert eröffnet (ab 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen). Mit Laura Siegemund darf die zweitbeste Deutsche nach Angelique Kerber ran, sie spielt gegen Lokalmatadorin Caroline Garcia.

Noch frei haben mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Ashleigh Barty dagegen drei der ganz großen Favoriten auf den Titel bei den Männern bzw. den Frauen. Die erste Runde wird dann am Dienstag zur Vollendung gebracht.

Hier der Spielplan für Montag in Paris 2021