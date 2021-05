French Open: Serena Williams siegt bei Night-Session-Premiere

Serena Williams gewann ihre Erstrundenbegegnung bei den French Open gegen Irina-Camelia Begu mit 7:6 (6) und 6:2 - und schrieb dabei abermals Geschichte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 22:51 Uhr

© Getty Images Serena Williams schlug Irina-Camelia Begu in zwei Sätzen

Zum allerersten Mal in der Historie der French Open stand am 31. Mai 2021 ein offizielles Night-Session-Match auf dem Programm. Zuschauer waren bei dieser Premiere aufgrund der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen allerdings keine dabei, ab 21:00 Uhr darf man in Frankreich seine eigenen vier Wände nur mehr aus triftigen Gründen verlassen.

Der Besuch eines Tennismatches fällt zum Leidwesen der Spieler nicht in diese Kategorie, die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ließ sich von den leeren Rängen auf dem Court Philippe-Chatrier zunächst aber nicht irritieren. Die US-Amerikanerin ging in Satz eins gegen Irina-Camelia Begu mit 5:2 in Führung, verlor allerdings die nächsten vier Games und musste plötzlich gegen den Satzverlust retournieren.

Williams in Runde zwei gegen Buzarnescu

Der 39-Jährigen gelang jedoch das Rebreak und erzwang somit einen Tiebreak. In diesem wehrte Williams zwei Satzbälle der Rumänin ab und sicherte sich die Kurzentscheidung anschließend mit 8:6. Es war so etwas wie der Anfang vom Ende für Begu, die im zweiten Abschnitt zweimal ihren Aufschlag abgeben und nach 1:42 Stunden Spielzeit Williams zum 7:6 (6) und 6:2-Erfolg gratulieren musste

Williams trifft nach ihrem historischen Night-Session-Sieg in der zweiten Runde auf Mihaela Buzarnescu. Weniger gut als für die US-Amerikanerin lief es indes für eine weitere Mitfavoritin auf den Titel: Garbine Muguruza musste sich Marta Kostyuk klar mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben. Mit Petra Martic, die gegen Camila Giorgi in drei Sätzen verlor, schied zudem auch die Nummer 22 des Turniers aus.

