French Open: Siegemund verliert - deutschen Frauen droht kollektives Aus

Der zweite Spieltag bei den French Open verlief ernüchternd für die deutschen Profis. Den deutschen Damen droht eine bittere Nullrunde.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 18:14 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Paris in Runde eins verloren

Laura Siegemund winkte frustriert ab, packte ihre Sachen zusammen und verließ mit großer Enttäuschung den Ort, an dem sie ein Jahr zuvor noch für soviel Furore gesorgt hatte. Nichts war es mit dem nächsten Erfolgslauf der 33-Jährigen bei den French Open. Nach einer holprigen Turniervorbereitung mit Knieproblemen unterlag die Schwäbin der Französin Caroline Garcia in ihrem Erstrundenmatch mit 3:6, 1:6 - den deutschen Damen droht damit das kollektive Aus schon in der ersten Runde.

"Das ist alles nicht so positiv gerade", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport. Einzig Andrea Petkovic kann die Ehre der Spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) noch retten, hat aber ein schweres Los. Am Dienstag trifft die 33-Jährige als klare Außenseiterin auf Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 18). Angelique Kerber war am Sonntag bereits an der Qualifikantin Angelina Kalinina aus der Ukraine gescheitert.

Marterer und Gojowczyk verlieren

Auch das Feld der deutschen Männer dünnte sich am Montag weiter aus. Der 25 Jahre alte Nürnberger Maximilian Marterer musste sich dem starken Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7) beugen. Peter Gojowczyk (München), der kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, schied durch eine 2:6, 6:3, 4:6, 5:7-Niederlage gegen den Italiener Gianluca Mager aus.

Dominik Koepfer besaß am Abend noch seine Chance, Alexander Zverev in die zweite Runde zu folgen. Dorthin wollen am Dienstag auch Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber vordringen. Struff hat im Russen Andrej Rublev (Nr.7) aber eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust. Kohlschreiber trifft im Duell der 37-Jährigen auf den Spanier Fernando Verdasco.

Siegemund mit wenig Vorbereitung

Auch Siegemund hatte sich trotz einer holprigen Vorbereitung viel vorgenommen. Denn auch im vergangenen Jahr, als der starke Lauf der Kämpferin erst gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova endete, hatte sie mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Damals zwickte der Rücken. Gegen Garcia lief bei Siegemund, die drei Pflaster auf ihr rechtes Knie geklebt hatte, von Beginn an wenig zusammen.

Sie hatte bei windigen Bedingungen auf dem Court Suzanne-Lenglen Probleme mit ihrem Aufschlag und stellte die frühere Weltranglistenvierte Garcia zu selten vor Probleme. Die Französin zog trotz vieler enger Ballwechsel auf 5:2 davon. Siegemund leistete sich zu viele einfache Fehler und baute im zweiten Satz eher noch ab.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern