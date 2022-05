French Open: Simona Halep und Danielle Collins verabschieden sich bereits in Runde 2

Während Simona Halep - offensichtlich körperlich angeschlagen - an der Chinesin Qinwen Zheng scheiterte, prolongierte Danielle Collins die schwachen Sandplatz-Leistungen der letzten Wochen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.05.2022, 20:46 Uhr

© Getty Images Simona Halep hatte in der zweiten Runde der French Open nicht nur mit ihrer Gegnerin zu kämpfen

Verweifelt und körperlich geschwächt wirkte Simona Halep im letzten Satz der Zweitrunden-Partie der French Open gegen Qinwen Zheng. War in Satz eins noch alles planmäßig für die ehemalige Weltranglisten-Erste gelaufen, waren spätestens zu Mitte des zweiten Durchgangs die Sorgenfalten auf der Stirn von Neo-Coach Patrick Mouratoglou nicht mehr zu übersehen. Nach der 2:1-Führung der Rumänin in Satz zwei gelang ihr bis zum Ende der Partie nur noch ein Gamegewinn gegen die konstant spielende Weltranglisten-74. aus China. Zheng trifft in der dritten Runde auf die Siegerin der Partie zwischen Lokalmatadorin Alizé Cornet und der Lettin Jelena Ostapenko.

Auch der Auftritt der Australian-Open-Finalistin Danielle Collins ist bereits vorüber. Die US-Amerikanerin, die bei den europäischen Sandplatz-Top-Events in Madrid und Rom jeweils nur eine Partie gewinnen konnte, verlor auch beim Major-Event von Paris in der zweiten Runde. Die 28-Jährige musste sich ihrer Landsfrau Shelby Rogers klar 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Dame aus South Carolina trifft in Runde drei auf die an 20 gesetzte Russin Daria Kasatkina.

