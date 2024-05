French Open: Sinner und Alcaraz bestreiten erstes Training in Paris

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz trainierten am Mittwoch zum ersten Mal auf der Anlage der French Open. Sie gehören damit zu den Nachzüglern der Tennisstars, die in Paris mit dem Training anfangen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 11:30 Uhr

Jannik Sinner genoss am Mittwochnachmittag seine erste Trainingseinheit auf dem Court Philippe-Chatrier mit der ehemaligen Nummer vier der Welt, Kei Nishikori, der ein "Protected Ranking" nutzte, um sein erstes Major-Turnier seit den US Open 2021 spielen zu können. Der Südtiroler begrüßte auch freudig den 14-fachen French Open-Sieger Rafael Nadal und umarmte den Spanier herzlichst. Nadal trainierte heute mit dem Titelträger von 2015, Stan Wawrinka.

Die Ankunft des Australian-Open-Champions in Paris ist für alle Tennisfans ermutigend. Denn lange war nicht klar, ob Sinner überhaupt nach Paris kommen wird, nachdem der Südtiroler das Viertelfinale in Madrid und das anschließende Masters in Rom verletzungsbedingt absagen musste. Der Weltranglistenzweite geht mit einer herrausragenden Saison-Bilanz von 28:2 in den Grand-Slam.

Alcaraz mit Kompressionsmanschette

Der zweifache Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz betrat ebenfalls gestern zum ersten Mal den französischen Sandplatz und lachte kurz mit Stefanos Tsitsipas, der vor dem Spanier trainierte. Während Alcaraz Training mit dem Franzosen Luca Van Assche, trug der 21-Jährige eine Kompressionsmanschette am rechten Arm, wie schon bei seinem Viertelfinaleinzug in Madrid, wo der Spanier in drei Sätzen gegen Rublev verlor. Als Nummer drei der Weltrangliste peilt der Spanier seinen dritten Grand-Slam-Titel und seine erste Trophäe in Paris an. Das Einzel-Tableau der Herren wird heute gegen 14:00 Uhr MEZ veröffentlicht.