French Open 2022 - Spielplan am Sonntag: Dominic Thiem gleich um 11 Uhr, Zverev gegen Ofner ca. 15 Uhr

Der Spielplan für den ersten Tag der French Open 2022 ist raus. Dominic Thiem beginnt direkt um 11 Uhr - live bei ServusTV!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 13:13 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Volles Programm gleich am Eröffnungssonntag bei den French Open!

Im Blickpunkt freilich: Die Begegnung von Dominic Thiem, der gegen Hugo Dellien ran darf - direkt um 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu. Das Match seht ihr live bei ServusTV!

Auch das Duell zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner steht bereits am Sonntag an, als dritte Partie auf Court Suzanne-Lenglen. Zuvor bespielen sich hier Jule Niemeier und Sloane Stephens, im Anschluss John Isner und Lokalmatador Quentin Halys. Zverev/Ofner dürften also gegen 15 Uhr beginnen.

Ein Hingucker auf Court Philippe-Chatrier ist vor allem das vierte und letzte Spiel: Dann startet Carlos Alcaraz seine Mission Roland Garros 2022, es geht gegen Lucky Loser Juan Ignacio Londero.

Maria, Altmaier, Teichmann, Bencic spielen ebenfalls

Ansonsten im Einsatz, unter anderem: Tatjana Maria vs Sorana Cirstea (11 Uhr, Court 6), Daniel Altmaier vs Jaume Munar (11 Uhr, Court 9), Jil Teichmann vs Bernarda Pera (3. Match nach 11 Uhr, Court 7), Belinda Bencic vs Reka Luca Jani (4. Match, Court 14).

