French Open: Stefanos Tsitsipas mit Performance nicht vollends zufrieden

Stefanos Tsitsipas steht bei den French Open in der dritten Runde. Mit seiner Performance gegen Pedro Martinez war der Grieche jedoch nicht vollends zufrieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 19:39 Uhr

Stefanos Tsitsipas zeigt sich nach seinem Zweitrundenerfolg durchaus kritisch

Das Ergebnis von Stefanos Tsitsipas´ Zweirundenduell mit Pedro Martinez bei den French Open 2021 liest sich weitaus eindeutiger, als sich die Partie am Court Suzanne-Lenglen eigentlich gestaltet hat. Gegen den Spanier musste Tsitsipas nämlich hart für seinen Drei-Satz-Erfolg arbeiten, hatte schlussendlich aber insbesondere in den engen Momenten stets die überzeugenderen Lösungen parat.

Besonders überzeut von seiner Leistung zeigte sich der Grieche im Anschluss an sein Weiterkommen jedoch nicht, vielmehr hoffe er auf eine Leistungssteigerung in den kommenden Tagen, wie Tsitsipas erklärte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich bei den French Open bessere Tage hatte, also würde ich gerne das nächste Mal ein bisschen besser spielen", so der Weltranglistenfünfte.

Tsitsipas trifft auf Isner

Denn dann wartet auf den Griechen der nächste große Aufschläger, nachdem Tsitispas bereits in der ersten Runde den Lokalmatador Jeremy Chardy aus dem Turnier genommen hat. Vor dem Drittrundenduell mit John Isner nahm Tsitsipas insbesondere zur größten Waffe des US-Amerikaners Stellung: Dem Aufschlag. "Ich bin mir sicher, dass er derzeit sehr gut serviert. Zudem ist er ein Spieler, der gerne auf Sand spielt. Die Bedingungen sind offensichtlich so, wie sie sind. Ich muss einfach mein Ding machen, muss meinen Weg finden."

Doch auch Tsitsipas gefällt das Spiel auf roter Asche, mit den Titelgewinnen in Monte Carlo und Lyon sowie dem Endspiel in Barcelona legte der Grieche eine großartige Vorbereitung auf die French Open hin. Am Bois de Bolougne sei es nun aber dennoch etwas ganz Besonderes für den 22-Jährigen, wie dieser betonte: "Hier zu spielen bringt immer Erinnerungen, als ich noch klein war, zurück, als ich das Turnier verfolgt habe", erinnert sich der Weltranglistenfünfte.

Tsitsipas mag Sand in Roland Garros

Zudem seien die Bedingungen in Paris durchwegs großartige, wie Tsitsipas betonte: "Ich finde, dass der Sand hier einer der besten Sandplätze der Welt ist und einer der besten Sandplätze, auf denen ich je gespielt habe. Es ist eines der prestigeträchtigsten Events unseres Sports. Und ich bin wirklich froh, ein Teil davon zu sein", erklärte der Grieche.

Aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen ist Tsitsipas zu einem Mitfavoriten bei den French Open avanciert, darf sich insbesondere auf seinem Viertel wohl die besten Chancen ausrechnen. Zumal die Aufgabe im Achtelfinale eine durchaus machbare sein sollte, gemäß der Setzliste würde Pablo Carreno Busta warten. Und im Viertelfinale? Da wäre der selbsternannte "Sandplatzhasser" Daniil Medvedev der planmäßige Gegner. Wenngleich sich dieser in Roland Garros 2021 weitaus wohler fühlt als noch in den Jahren zuvor.

Hier geht´s zum Draw der French Open!