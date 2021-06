French Open: Swiatek und Gauff siegen in zwei Sätzen, Stephens nimmt Pliskova raus

Die beiden Youngsters Iga Swiatek und Cori Gauff blieben bei den French Open 2021 auch in der zweiten Runde ohne Satzverlust. Ausgeschieden ist hingegen Karolina Pliskova, die gegen Sloane Stephens in zwei Durchgängen verlor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 20:32 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ließ Rebecca Peterson keine Chance

Während mit Ashleigh Barty und Naomi Osaka die beiden Weltranglistenführerenden in Paris nicht mehr im Turnier dabei sind, zieht Titelverteidigerin Iga Swiatek davon unbeeindruckt weiterhin ihre Kreise: Nach dem 6:0 und 7:5-Auftakterfolg über Kaja Juvan zeigte die 20-Jährige auch in Runde zwei eine herausragende Leistung.

Gerade einmal eine Stunde benötigte die Polin, um Rebecca Peterson mit 6:1 und 6:1 zu besiegen. Swiatek ist bei den French Open somit seit dem vergangenen Jahr weiterhin ohne Satzverlust und ist in der französischen Hauptstadt angesichts ihrer bisherigen Darbietungen die Topfavoritin auf den Titel. In Runde drei trifft sie auf Anett Kontaveit, die Kristina Mladenovic ebenfalls nur zwei Games überließ.

Neben Swiatek schaffte mit Cori Gauff ein weitere Youngster den Sprung in die dritte Runde: Die 17-Jährige schlug Qiang Wang mit 6:3 und 7:6 (1). Gauff bekommt es am Samstag mit Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady zu tun.

Zudem gelang Gauffs Landsfrau Sloane Stephens auf dem Court Philippe-Chatrier eine kleine Überraschung: Die 28-Jährige setzte sich gegen Karolina Pliskova mit 7:5 und 6:1 durch und spielt nun gegen Karolina Muchova. Ebenfalls in Runde drei stehen Elise Mertens (4:6, 6:2 und 6:4 vs. Zarina Diyas) und Maria Sakkari (6:2 und 6:3 vs. Jasmine Paolini).

