French Open: Überraschung! Tagger doppelt mit Errani!

Sara Errani wird im Doppel-Wettbewerb der French Open 2026 nicht an der Seite von Jasmine Paolini antreten, sondern gemeinsam mit der jungen Österreicherin Lilli Tagger.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 16:10 Uhr

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© GEPA Pictures Sara Errani wird in Roland-Garros 2026 nicht mit Jasmine Paolini antreten

Am Freitagvormittag eröffneten Sara Errani und Jasmine Paolini noch das Trainingsgeschehen auf dem Court Philippe-Chatrier, Errani ist seit ein paar Monate ja auch Mitglied im Betreuer-Team ihrer jüngeren Landsfrau. Und natürlich auch deren langjährige Doppel-Partnerin. Bei den French Open 2026 wird sich das aber ändern. Denn da ist Errani an der Seite von Lilli Tagger eingetragen.

Die routinierte Italienerin und die deutlich jüngere Osttirolerin haben zu Beginn mit Sofia Kenin und Ashlyn Krueger zwei US-Amerikanerinnen als Gegnerin ausgefasst. Schwierig, aber nicht unmöglich. Mit Anastasia Potapova ist eine weitere Österreicherin im Tableau vertreten, Potapova spielt mit der Rumänin Jacqueline Cristian.

Angeführt wird das Tableau natürlich von Katerina Siniakova und Taylor Townsend, die gegen die kroatische Paarung Petra Marcinko und Antonia Ruzic starten. Als Nummer zwei der Setzliste starten Anna Danilina und Aleksandra Krunic.

Die besten Aussichten aus deutschsprachiger Sicht sollte indes Laura Siegemund mit Partnerin Vera Zvonareva haben. Die beiden sind an Position elf gesetzt und starten gegen Ann Li und Clara Tauson.



