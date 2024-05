French Open: Vor dem Auftakt - Carlos Alcaraz muss noch Unsicherheit abbauen

Carlos Alcaraz steigerte das Trainingspensum in den letzten Tagen merklich, um die verlorene Zeit bei den Sandplatz-Events in Monte-Carlo, Barcelona und Rom zumindest ein wenig zu kompensieren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 22:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in den letzten Tagen die Intensität im Training deutlich erhöht

Der zweifache Grand-Slam-Sieger kämpft seit dem Wechsel von Hartplatz auf Sand mit Schmerzen im rechten Unterarm. Die Verletzung zwang ihn, wenige Tage vor seinem ersten Spiel in Monte-Carlo aus dem Turnier-Klassiker zurückzuziehen, obwohl er bereits einige Tage in Monaco trainiert hatte. Später musste er auch Barcelona auslassen, wo er zweifacher Titelverteidiger war, bevor er in Madrid spielte, dort allerdings durch Schmerzen beeinträchtigt im Viertelfinale gegen Andrey Rublev ausschied.

"Jetzt geht es mir besser", erklärte der Mann aus Murcia in einem Interview in Roland Garros. "Ich schlage meine Vorhand viel härter und intensiver als zum Beispiel in Madrid. Ich denke immer noch gelegentlich an die Schmerzen, wenn ich den Ball schlage. Es ist etwas, an dem ich in den nächsten Tagen im Training arbeiten muss, da es meinem Unterarm sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut geht. Ich muss dem Training, meinem Team und meiner Fitness vertrauen, um dieses Gefühl loszuwerden. Aber im Moment habe ich es noch."

"Jeder ist anders"

Nach der Absage in Rom hatte Alcaraz mehrere Tage lang keinen Schläger in die Hand genommen, dann begann er wieder mit dem Training, wobei er sehr vorsichtig mit seiner Vorhand umging. Das Ergebnis all dessen ist, dass Alcaraz am Sonntag gegen JJ Wolf in Roland Garros mit nur vier Sandplatz-Partien in den Beinen in den Wettkampf einsteigen wird.

"Jeder ist anders, als Spieler und als Person", meinte Alcaraz. "Einige Leute brauchen viele Matches, viele Turniere, und andere nicht. Ich würde sagen, ich bin jemand, der nicht jeden Tag trainieren muss, um seinen Rhythmus zu finden. Es gibt Ruhetage, an denen ich nicht spiele, und das wirft mich nicht zurück. Ich bin ein Spieler, der nicht so viele Matches braucht, um in Form zu kommen."

