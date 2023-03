Frühes Aus: Casper Ruud scheitert in Indian Wells

So richtig kommt Casper Ruud nichts ins Rollen. Nach seinem Auftaktsieg gegen Diego Schwarztmann musste sich der Norweger in Indian Wells dem Chilen Christian Garin in zwei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 21:54 Uhr

Mit den Favoriten in Indian Wells ist das so eine Sache. Zunächst verabschiedete sich Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier bei seinem ersten Match. Die Nummer 2 der Setzliste verlor gegen Jordan Thompson in drei Sätzen. Nun hat es auch die Nummer 3 der Setzliste in der kalifornischen Wüste erwischt. Casper Ruud verlor im Achtelfinale gegen den Chilen Christian Garin in zwei Sätzen mit 4:6 und 6:7 (2:7).

Wenn man sich die Erfolgswelle von Ruud Anfang des verganenen Jahres anschaut, kann man in seinem Spiel gar nicht so große Unterschiede zu dem aktuellen Ruud ausmachen. Auch wenn es bei ihm gut läuft, schießt er seinen Gegner in den seltesten Fällen vom Platz. Aber dann macht er die richtigen Schläge zur richtigen Zeit und damit auch die wichtigen Punkten in wichtigen Momenten. Das hat der French-Open-Finalist von 2022 aktuell verloren. Sobald es knapp wird, wackelt er zu oft. Besonders für einen Spieler aus den Top 5. Sollte er das nicht bald in den Griff bekommen, wird er diese Riege schnell wieder verlassen.

So bleibt es dabei, dass in Abwesenheit von Novak Djokovic sich kein Spieler in dessen Höhen aufschwingt. Daniil Medvedev ausgenommen. Aber zwischen diesen beiden Spielern und dem Rest klapfft derzeit eine erhebliche Lücke im Herrentennis.