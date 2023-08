Fünf (fast) gewagte Vorhersagen für die US Open 2023

Heute beginnen die US Open 2023 (alle Matches ab 17 Uhr live im Livestream bei Sportdeutschland.TV). Und wir haben mal in unsere Glaskugel geschaut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 00:48 Uhr

© Getty Images Vielleicht sollte man Novak Djokovic zwingen, mit einem Tischtennisspieler anzutreten

Vorhersage 1: Novak Djokovic erreicht das Endspiel ohne Satzverlust

Ja, das ist möglicherweise respektlos gegenüber Alexandre Müller und allen anderen, die sich dem serbischen Großmeister danach in den Weg stellen. Aber wenn die Auslosung für Djokovic potenzielle Duelle mit Alexander Zverev (Achtelfinale), Jannik Sinner (Viertelfinale) und Daniil Medvedev (Halbfinale) gebracht hätte, dann wären wir auch nicht so frech. Die genannten Sportskameraden befinden sich aber alle in der oberen Hälfte des Tableaus. Carlos Alcaraz sowieso. Hoffentlich langweilt sich Djokovic bis zum Finalsonntag nicht allzu sehr.

Vorhersage 2: Gauff und Pegula müssen es für die USA richten

Aber Achtung: Das wird den beiden nicht im Einzel gelingen. Obwohl Gauff in Washington und Cincinnati und Pegula dazwischen in Montreal die Titel geholt haben. Nein, im Single wird wieder irgendwas dazwischenkommen. Im Fall von Coco Gauff heißt diese „irgendwas“ Iga Swiatek, die sich nicht noch einmal so abkochen lassen wird wie im Halbfinale von Cincinnati. Und dass Jessi Pegula zu nerverln beginnt, wenn sie eine große Chance hat, hat man zuletzt in Wimbledon gegen Marketa Vondrousova gesehen, als die Amerikanerin eine 4:1-Führung im dritten Satz vergeigt hat. Im Doppel aber sind die beiden endlich für den Major-Sieg fällig.

Vorhersage 3: Gold für Kevin Krawietz und Tim Pütz

Bei den Männern ist im Paarlauf alles möglich. Also auch, dass Tim Pütz und Kevin Krawietz sich schon früh verabschieden. Das geben unsere Glaskugel und auch die Patience, die wir gerade gelegt haben, nicht her. Zumal Krawietz in derselben Schlange bei der Immigration gestanden hat wie der Verfasser dieses Ausblicks. Und wer diese buchstäblich stundenlange Tortur übersteht, den kann auch ein Treffen mit, sagen wir mal: Marcel Granollers und Horacio Zeballos (wie in Wimbledon - ouch!), nicht schrecken.

Vorhersage 4: Die Dächer über dem Arthur Ashe und dem Armstrong werden kein einziges Mal geschlossen werden

Wer, wie auch immer, die Chance hat, bei einem Night Match im Arthur Ashe Stadium eher weit unten zu sitzen, der möge einmal einen Blick schnurstracks nach oben in den Himmel richte. Also durch das geöffnete Dach. Es ist atemberaubend. Und es verursacht gleichzeitig Höhenangst. Ist tatsächlich so. Nachdem es in den vergangenen Tagen hier und da ein bisserl nass war, legen wir uns fest: Die Dächer bleiben offen.

Vorhersage 5: Billie Jean King wird mindestens einen Siegerpokal übergeben

Die letzten Tage hier standen ja im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der WTA. Und niemand wurde da prominenter gefeiert als Billie Jean King (selbstredend völlig zurecht). Die Frage ist also nicht, ob nur die Siegerin im Einzel der Frauen von BJK den Siegerpokal überreicht bekommt - oder auch Novak Djokovic, der gegen Carlos Alcaraz zwar einmal ins Tiebreak muss, aber ansonsten mit perfekt sitzender Frisur und nur einem benutzten T-Shirt souverän zum 24. Major-Titel segelt …