US Open 2023: Fonseca und Hui krönen sich bei den Juniors

Joao Fonseca aus Brasilien triumphiert im Junioren-Wettbewerb der US Open, während die US-Amerikanerin Katherine Hui dem New Yorker Publikum bei den Juniorinnen einen Heimsieg beschert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 08:57 Uhr

© Getty Images Für Joao Fonseca reichte es in New York diesmal zum großen Wurf.

Für Joao Fonseca galt es beim letzten Junioren-Grand Slam-Turnier des Jahres, ein Viertelfinaltrauma zu bewältigen. Bislang dreimal konnte der Brasilianer die Runde der letzten Acht bei einem Junior-Major erreichen, musste dort aber immer seinem Gegner zum Einzug ins Halbfinale gratulieren.

Mit jeweils einem Sieg in drei Sätzen meisterte der 17-jährige diesmal die Hürden im Viertel- und Halbfinale und traf im Endspiel auf den an Nr. 11 gesetzten US-Amerikaner Learner Tien, der sich der Unterstützung des heimischen Publikums sicher sein konnte. Doch auch die Nr. 7 des Turniers konnte sich auf eine beachtliche Fan-Base aus Brasilien verlassen und setzte sich nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:4, 6:3 durch

Einen sensationellen Durchmarsch lieferte die ungesetzte Katherine Hui bei den Juniorinnen ab. Aktuell ist die US-Amerikanerin in der Jugend-Weltrangliste nur auf Position 563 geführt und startete im Hauptfeld nur dank einer Wildcard, die sie für ihren Titelgewinn bei den U18-Meisterschaften in den USA erhielt. Ohne Satzgewinn stürmte die 18-jährige ins Endspiel und sah sich dort der an Nr. 9 gesetzten Tschechin Tereza Valentova gegenüber. Auch im Finale gab Hui keinen Satz ab und siegte nach 1:43 Stunden mit 6:4, 6:4.

© Getty Images Ohne Satzverlust marschierte Katherine Hui zum Titel.

Hier das Draw im Junioren-Einzel aus New York City

Hier das Draw im Juniorinnen-Einzel aus New York City