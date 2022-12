Für Nick Kyrgios ist der United Cup „unglaublich wichtig“

Nick Kyrgios, der vor wenigen Wochen mit großer Geste auf eine Teilnahme beim Davis-Cup-Finalturnier verzichtet hat, rührt nun die Werbetrommel für den United Cup.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2022, 19:25 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios spielt dann doch wieder gerne für Australien

So schnell ändern sich die Zeiten: Keine drei Wochen ist es her, da hat Nick Kyrgios erklärt, dass er nicht am Finalturnier des Davis Cups in Málaga teilgenommen hat, weil er sich schon zu lange mit Anfeindungen im eigenen Land auseinandersetzen muss. Und weil der Auftritt in Spanien nicht so gut bezahlt gewesen wäre wie jene in Saudi-Arabien oder Dubai, wo sich Kyrgios in dieser Woche vergnügt.

Nun aber reibt sich der geneigte Beobachter schon ein wenig die Augen. Denn in Sachen United Cup hat Kyrgios Folgendes zum Besten gegeben: „Ein Event, bei dem Männer und Frauen in einem Team zusammenkommen, um ihr Land zu repräsentieren, das ist meiner Ansicht nach unglaublich wichtig.“ Es müssen also die WTA-Stars sein, die der am 29. Dezember beginnenden Veranstaltung ihren besonderen Kick verleihen. Weil an der Tradition kann es nicht liegen: Der United Cup wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen. Der Davis Cup, wenn auch seit 2019 mit neuem Finalmodus, hat da schon ein paar Jahre mehr auf seinem Buckel.

Kyrgios wird auf Nadal treffen

„Es gibt nichts Besseres, im australischen Sommer zu spielen ist meine liebste Zeit des Jahres“ wird Kyrgios weiter auf der Website des United Cups zitiert. Die Gastgeber treffen in Sydney, wo Nick Kyrgios mittlerweile wohnt, auf Spanien mit Rafael Nadal und Großbritannien mit Cameron Norrie. „Ich liebe nichts mehr, als in Sydney, vor den Heimfans, meiner Familie, meinen Freunden spielen zu können.„

"Ehrlicherweise habe ich bis jetzt noch nicht so großartig in Sydney gespielt“, erklärte Kyrgios. „Aber ich hoffe, dass sich das Anfang nächsten Jahres ändern wird. Ganz allgemein in Australien zu spielen ist besonders. Die Tour bringt viel Mühe mit sich und ist selten zu Gast in Australien, ich nehme diese Gelegenheit also sicherlich sehr ernst.“

Neben Kyrgios treten Alex de Minaur, John Peers und Jason Kubler auf der männlichen, sowie Ajla Tomljanovic, Zoe Hives, Maddison Inglis und Samantha Stosur auf der weblichen Seite an. Stosur bildet gemeinsam mit Lleyton Hewitt auch das TeamchefInnen-Paar.