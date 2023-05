Für Ruud geht es in Paris nur über Carlos Alcaraz

Casper Ruud hat wechselhafte Monate auf dem Tennisplatz hinter sich. Auf gute Ergebnisse folgten frühe Niederlagen – und umgekehrt. An die die French Open hat der Norweger allerdings sehr gute Erinnerungen. Ob er es dieses Jahr jedoch wieder ins Endspiel schafft? Daran scheint er jedoch selbst nicht richtig zu glauben. Favoriten sind für ihn auf jeden Fall andere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 23:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Eigentlich müsste Caper Ruud ganz weit vorne bei den Favoriten-Tipps für den French Open-Sieg 2023 gehandelt werden. Der Norweger stand letztes Jahr im Finale, und sein Gegner, Rafael Nadal, von damals tritt dieses Jahr erst gar nicht an. Doch seine Form aus den vergangenen Wochen verhagelt dem Norweger eine Favoritenrolle in Paris, was ihm womöglich sogar ganz recht ist.

Auch für Ruud selbst geht ein anderer Spieler als großer Favorit in das Turnier in der französischen Hauptstadt – wie er auf einer Pressekonferenz kurz vor seinem ersten Auftritt in Paris verraten hat: "Alcaraz ist der große Favorit", erkläre Ruud, der aber gleichzeitig auch Stefanos Tsitsipas einiges zutraut: "Aber wir dürfen Stefanos Tsitsipas nicht vergessen, der bereits ein Finale bei Roland Garros gespielt hat. Vielleicht hat er keine Saison auf Sand wie diese erwartet, aber ich bin sicher, dass er dennoch mit viel Selbstvertrauen hier aufschlagen wird."

Dass sein Endspielgegner Rafael Nadal aus dem letzten Jahr nicht mit von der Partie sein wird, ist für Ruud ein seltsames Gefühlt: "Es ist traurig, ihn hier nicht zu sehen, natürlich. Meine erste mit Tennis verbundene Erinnerung ist Rafa's erster Sieg in Paris. So hat mein Traum, ein professioneller Tennisspieler zu werden, begonnen. Es sind ungefähr 18 Jahre vergangen, und zum ersten Mal ist er nicht hier. Es ist seltsam, aber das Turnier geht weiter. Kein Spieler ist größer als der Sport."