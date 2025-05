Roland Garros 2025 live: Novak Djokovic vs. Filip Misolic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Filip Misolic treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:15 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus, auf ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 08:38 Uhr

© Getty Images Filip Misolic fordert in der dritten Runde von Roland Garros Novak Djokovic

Was für ein Highlight für Filip Misolic! Nach seinem großen Kampf gegen Denis Shapovalov, den er in der zweiten Runde in fünf Sätzen besiegen konnte, trifft er in der dritten Runde am Court Philippe-Chatrier auf niemand Geringeren als Novak Djokovic.

Der Serbe ist dem Österreicher zumindest aus dem Training bestens bekannt. Im Vorjahr absolvierte Misolic in Montenegro mehrere Einheiten mit dem 24-fachen Grand Slam-Champion.

Djokovic vs. Misolic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Filip Misolic gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, auf Servus TV und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros