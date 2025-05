Roland Garros 2025: Krawietz/Pütz scheitern im Achtelfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind bei den French Open im Achtelfinale ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 18:01 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren im Achtelfinale

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den French Open bereits im Achtelfinale gescheitert. Die Nummern fünf und sechs der Doppel-Weltrangliste unterlagen in Paris am Samstag Ivan Dodig/Orlando Luz (Kroatien/Brasilien) 6:3, 6:7 (4) und 3:6.

Krawietz hatte mit Andreas Mies 2019 und 2020 den Doppel-Titel von Roland Garros gewonnen. Mit Pütz muss er weiter auf einen Grand-Slam-Triumph warten, 2024 hatte das Duo das Finale der US Open gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson verloren.

Mies war an der Seite des Russen Roman Safiullin in Paris schon in der ersten Runde ausgeschieden.

