Für Schnellspieler: HEAD launcht die neue SPEED 2022 Racket-Serie

Für schnelle Spiele brauchst du ein Racket, das dich unterstützt: HEAD launcht seine brandneue SPEED 2022 Racket-Serie, entwickelt für Spieler, die optimale Kontrolle wollen, egal wie schnell das Spiel ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 15:06 Uhr

© HEAD Die SPEED 2022 Serie von HEAD - Play fast!

Was zeichnet die weltbesten Spieler wie Novak Djokovic, Alexander Zverev oder Matteo Berrettini aus? Nicht nur die Geschwindigkeit ihrer Schläge. Sondern auch die Kontrolle, die diese Superstar über ihre Bälle haben. Jetzt sollte man sich die Latte vielleicht nicht ganz so hoch legen - aber HEAD hat mit dem Launch der SPEED 2022 Rackets auf jeden Fall die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in das Tennisjahr geschaffen.

© HEAD Die Technologie hinter den SPEED Rackets von HEAD

Die neue, SPEED 2022 Racket-Serie punktet mit jeder Menge innovativer Technologien, wie der neuen Auxetic-Konstruktion für ein sensationelles Spielgefühl. Die dynamische Rahmenkonstruktion sorgt für den nötigen Speed des Schlägers. Dazu verpasst der starke Herzbereich dem Racket eine extra Stabilität sowie eine großartige Dämpfung. Die neue SPEED-Serie überzeugt auch durch eine superaktive Bespannung mit breiteren Quersaiten, um zusätzlich Power und Spin zu bieten.

Die SPEED 2022 Serie begeistert auch durch die auffallende asymmetrische Kombination aus mattem Weiß sowie glänzendem Schwarz und Kupfer-Akzenten. Das neue ästhetische Design zeigt sich auch in der Speed Taschen-Kollektion, um auf dem Court einen perfekt gestylten Auftritt hinzulegen.

© HEAD Der ambitionierte Spieler holt sich natürlich gleich mehrere SPEED Rackets von HEAD

Die neue SPEED Racket-Serie mit sieben verschiedenen Modellen (PRO, MP, MP L, TEAM, TEAM L, PWR, PWR L) und eignet sich damit für jeden individuellen Spielstil ganz nach Belieben. Sie ist ab 17. März 2022 bei ausgewählten Sportfachhändlern erhältlich.

Übrigens: Auf der ATP-Tour spielen Novak Djokovic, Jannik Sinner, Nikoloz Basilashvili und Emil Ruusuvuori mit einem Schläger der HEAD SPEED Serie.