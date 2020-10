Gael Monfils: "Ich muss die Freude am Tennissport zurückbekommen"

Gael Monfils hat sich in einer Pressekonferenz zu seinen schlechten Ergebnissen nach der Corona-Pause geäußert - und seinen Fans zugleich Hoffnung für die kommende Spielzeit gemacht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 23:51 Uhr

© Getty Images Gael Monfils blickt auf eine verkorkste zweite Saisonhälfte zurück

Nach seiner Aufgabe gegen Pablo Carreno Busta bei den Erste Bank Open in Wien hatte Gael Monfils auf Twitter eine Pressekonferenz für Dienstag angekündigt. "Viele Fragen müssen gestellt werden, viele Antworten werden gegeben werden", schrieb der Franzose etwas kryptisch. Mancherorts kamen sogar Spekulationen über ein mögliches Karriereende auf, diesen erteilte der 34-Jährige aber noch am Montag eine Absage. "Keine Sorge, ich will noch viele Jahre spielen", so der Weltranglistenelfte.

Was aber wollte Monfils nun der Tenniswelt mitteilen? Zunächst einmal das Ende seiner Saison - er habe sich in der österreichischen Hauptstadt schon nicht wohlgefühlt und wollle nun das Turnier in Paris-Bercy auslassen. Das Ziel sei jetzt, bei den Australian Open gestärkt und mit Freude auf den Platz zurückzukehren.

Corona-Pause für Monfils große Herausforderung

Ohnehin nahm der Begriff "Freude" in der Pressekonferenz einen großen Platz ein. Diese habe Monfils nach dem Re-Start der Tour verloren, zudem fehle es derzeit massiv an Selbstvertrauen. "Es haben sich auch viele persönliche Dinge während der Corona-Pause geändert", so der Franzose. Genauer ging er darauf allerdings nicht ein.

Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Gael Monfils über die Corona-Pause

Die Corona-Unterbrechung, das wurde deutlich, stellte in Monfils Leben einen großen Einschnitt dar:"Ich war oft sehr traurig. Die Ausgangsbeschränkungen haben mich ausbrennen lassen. Das hat geschmerzt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll", so der Mann aus Paris.

Darüber hinaus hätte der Körper nach der langen Corona-Unterbrechung nicht wie gewünscht reagiert - ein Hauptgrund für die ausbaufähigen Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte. Nach der Corona-Pause konnte Monfils bei vier Turnieren keinen einzigen Sieg einfahren - in Rom, Hamburg, Paris und Wien setzte es jeweils eine Erstrundenniederlage.

Videospiele, Basketball, Serien

"Ich bin aber immer noch Weltranglistenelfter - das darf man auch nicht vergessen", blieb der 34-Jährige positiv. Monfils wolle sich nun physisch erholen und den Tennisport für eine Weile vergessen: "Ich werde für eine Weile nicht spielen, aber trotzdem Sport treiben und ein paar Wochen mein Leben als junger Mann leben." Videospiele, Basketball, Serien - darauf werde Monfils nun vorerst einmal nicht verzichten.

Doch auch der Tennissport soll in der Vorbereitung nicht zu kurz gekommen. "Ich werde Mitte November auf den Court zurückkehren. Dann wird es darum gehen, ein tolles Niveau für 2021 zu finden", erklärte Monfils. Eine Sache sei für den Erfolg dabei unabdingbar: "Ich muss die Freude am Tennissport zurückbekommen."