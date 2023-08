Gael Monfils: „Ich werde immer schwer zu schlagen sein“

Mit glänzenden Auftritten beim ATP 1000er-Turnier in Toronto meldete sich Gael Monfils im Konzert der ganz Großen zurück und hofft auf weitere Erfolge in der Zukunft.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 06:33 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat noch lange nicht genug von der Tour.

Die Stimmung konnte bei Jung-Vater Gael Monfils in der Presse-Konferenz kaum besser sein. Nach seinem Auftakterfolg gegen den Wimbledon-Überraschungs-Viertelfinalisten, Christopher Eubanks aus den USA, hatte der Franzose soeben den griechischen Weltranglisten-4. Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen bezwingen können. Es war der erste Sieg gegen einen Top 10-Spieler seit seinem Erfolg gegen Daniil Medvedev in Indian Wells 2022, wo der Russe als Weltranglistenerster das Feld in der kalifornischen Wüste anführte.

Beinarbeit maßgeblich

Befragt nach dem Schlüssel zum Erfolg im Match gegen den Champion aus Los Cabos in der Vorwoche gab der 36-jährige zum Besten: „Ich habe ein solides Match gespielt und bin mit der Qualität meiner Beinarbeit sehr zufrieden, denn sie ist für mich immer der Schlüssel.

Auch in Punkto Aufschläge und Matchführung hatte der Pariser nichts an seiner Leistung auszusetzen: „Ich bin zufrieden mit meiner Aufschlag-Geschwindigkeit und der Tatsache, dass ich regelmäßig im Match zurückkehren konnte. Ich habe versucht, die Ballwechsel in den Griff zu bekommen, um sie nicht Stefanos zu überlassen.“

Absolut konkurrenzfähig

Von Karriereende oder einer Abschiedstournee möchte die aktuelle Nr. 276 der Welt noch nicht sprechen: „Ich bin fast wieder bei 100% und fühle mich großartig. Ich habe viele Stunden Training und jetzt auch Matches hinter mir, also würde ich sagen, dass ich immer schwer zu schlagen sein werde.“

