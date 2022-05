Gaël Monfils macht gemeinsame Sache mit Artengo

Die Eigenmarke Artengo des französischen Sportartikelherstellers und Händlers DECATHLON hat einen fünfjährigen Partnerschaftsvertrag mit Gaël Monfils abgeschlossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 15:45 Uhr

© Getty Images Gael Monfils schwört neuerdings auf seinen Artengo-Schläger

Die Hardcore-Fans von Gaël Monfils haben es sicher schon gemerkt: "La Monf" zaubert seit einigen Wochen wieder in Hochform - auch dank seines neuen Schlägers!

Denn Monfils will es im Herbst seiner Karriere noch mal wissen: Nicht nur, dass er sich Günter Bresnik als Coach geschnappt hat, Monfils hat auch am Material angesetzt. Und sich für fünf Jahre mit Artengo geeinigt. Die französische Sportfirma DECATHLON wird Monfils daher mit Schlägern und Tenniskleidung eindecken, später auch mit Schuhen.

Aktuell spielt Monfils mit dem Artengo TR960 Control Tour 16×19.

Monfils und Artengo: Eine echte Partnerschaft!

"Für mich ist das mehr als eine Zusammenarbeit. Es geht darum, es wirklich zu 100 % zu leben. Das ist das Wichtigste", so Monfils. Die Partnerschaft zwischen Monfils und Artengo basiert auf den drei Säulen Vertrauen, Nähe und Offenheit – Werte, für die sowohl Monfils als auch die Marke Artengo und DECATHLON stehen.

Es geht dabei mehr als "nur" um Sponsoring, Ziel sei eine echte Partnerschaft, betont auch Cyril Perrin, der Artengo-Markenmanager. "Wir möchten noch einen Schritt weitergehen, insbesondere im Bereich der Mitgestaltung. Wir wollen als Team mit Gaël zu 100 % zusammenarbeiten, vor allem, was das künftige Aussehen unserer Artengo-Produkte angeht."

Trotz seiner verletzungsbedingten Absage für die French Open wird mit Gael Monfils auch im restlichen Jahr 2022 zu rechnen sein, wenn er so weitermacht wie bisher: Zu Jahresbeginn siegte er direkt in Adelaide, bei den Australian Open unterlag er erst im Viertelfinale in knappen fünf Sätzen Matteo Berrettini. Und gab anschließend mit glänzenden Augen zu Protokoll, dass er immer noch vom großen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier träumt: "Ich glaube daran, dass es ein Mal 'Klick' machen kann bei mir. Ein Mal, bevor ich aufhöre. Ich glaube daran, dass ich es ein Mal schaffen werde."

Über Artengo

Bei der DECATHLON-Eigenmarke Artengo entstehen seit Gründung im Jahr 2006 kontinuierlich technisch anspruchsvolle Produkte für Tennisspieler:innen, die von Kreativität und Innovation gekennzeichnet sind. Hier findet man alles, was für Tennis benötigt wird. Die Marke und das Team dahinter stehen für Leidenschaft, Wertvorstellung und für eine besondere Lebenseinstellung.

Vom Tennisschläger über Tennisbekleidung bis hin zu Tennisschuhen, Tennisbällen, Tennistaschen und Accessoires: Artengo lässt Tennisherzen von Einsteiger:innen bis hin zu Profisportler:innen höher schlagen!