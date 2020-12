Gael Monfils stellt Dominic Thiem mit Rafael Nadal auf eine Stufe

Gael Monfils hat sich an Dominic Thiem bislang stets die Zähne ausgebissen. Der Franzose hat in einem Interview die Erklärung dafür geliefert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2020, 19:49 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Gael Monfils 2019 in Roland Garros

Die gemeinsame Geschichte zwischen Gael Monfils und Dominic Thiem hat aus Sicht des Österreichers eher unerfreulich begonnen: Im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag im Jahre 2015 holte sich Monfils den ersten Satz mit 6:1, begann dann ein ganz klein wenig zu blödeln. Und sieht seitdem gegen Thiem kein Licht. Der aktuelle US-Open-Sieger zog damals in Umag ins Endspiel ein und gewann auch alle anderen fünf Matches gegen Gael Monfils. Die letzten beiden jeweils im Achtelfinale bei den French Open 2019 und Australian Open 2020. Ohne Satzverlust.

"Was ihn so stark macht, ist die Intensität, die er in jeden Schlag und jeden Punkt mit einbringt", erklärte Monfils in einem Interview mit dem Portal welovetennis.fr. "Die physischen Probleme, die er seinen Gegnern bereitet, sind beeindruckend. Das ist beeindruckend, das ist wie im Stile von Rafael Nadal." Gegen den Gael Monfils übrigens auch eine nachhaltig bescheidenen Bilanz aufweist: Von 16 Partien konnte er nur zwei gewinnen, jeweils auf dem Hartplatz in Doha (2009 und 2012).

Monfils bereitet sich auf Teneriffa vor

Derzeit bereitet sich Monfils auf Teneriffa intensiv auf die kommende Spielzeit vor. Auch wenn seine Posts auf Twitter etwas anderes suggerieren.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGael_Monfils%2Fstatus%2F1337431900269457409&widget=Tweet

Wie man hört, hat sich Monfils aber der Trainingsgruppe von Günter Bresnik angesprochen. Und der ist in hohem Maße dafür verantwortlich, dass Monfils´ Angstgegner Thiem dort ist, wo er heute steht: auf Position drei der ATP-Weltrangliste.

Die eben abgelaufene Saison hat Monfils stark begonnen - und rechtschaffen schwach beendet. Vor der Corona-Unterbrechung gewann er die Turniere in Montpellier und Rotterdam - und hätte in Dubai beinahe erstmals sein allergrößtes sportliches Rätsel gelöst: Novak Djokovic. Aber eben nur fast. Djokovic wehrte zwei Matchbälle ab und gewann auch das 17. Duell mit dem 34-jährigen Franzosen. Bis dorthin ist es für Domnic Thiem noch ein langer Weg.