Gael Monfils und Elina Svitolina: Zwischen Weihnachten zu dritt und Comeback-Anstrengung

Das Tennis-Pärchen schlechthin, Gael Monfils und Elina Svitolina, feierte in diesem Jahr erstmals Weihnachten zu dritt. Zuvor haben die derzeit pausierenden Elternteile gemeinsam ihr Comeback eingeläutet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 08:54 Uhr

Elina Svitolina feierte in diesem Jahr erstmals Weihnachten zu dritt

Gael Monfils und Elina Svitolina haben ein bewegtes Jahr 2022 hinter sich - wenn auch primär abseits des Courts. Nachdem das Tennis-Traumpaar bereits im Juli 2021 den Bund der Ehe eingegangen waren, gab es in diesem Jahr Nachwuchs zu vermelden im Hause der beiden Tennis-Cracks: Mitte November erblickte Tochter Skai das Licht der Welt.

Damit rückte für Elina Monfils, wie die Ukrainerin abseits des Tenniscourts nun heißt (im WTA-Kontext trägt sie nämlich weiterhin ihren Mädchennamen Svitolina), die Arbeit und am Tennisplatz natürlich für einige Monate in den Hintergrund. Konkret bis in den Dezember, wo sich das Paar mit einem Trainingsfoto gemeinsam zurückmeldet. Die Monfils-Familie sei "back in business", ist unter einer Bildbotschaft zu lesen.

Denn nicht nur Elina, sondern auch Gatte Gael ist der großen Bühne des Tennissports derzeit fern. Der Franzose hatte 2022 regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen, insgesamt war der ehemalige Weltranglistensechste in dieser Saison nur bei acht Turnieren am Start. Zudem verpasste Monfils drei der vier Grand-Slam-Turniere. Auch 2023, das gab der Franzose bereis bekannt, wird Monfils zunächst bei den Australian Open fehlen.

Wann Elina Svitolina ihr Comeback auf die WTA-Tour anstrebt, ist zur Stunde unklar. Die Ukrainerin hat im März 2022 ihr letztes Match auf der WTA-Tour bestritten und ist bereits zuvor stark für ihr Heimatland nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eingetreten. Dieses Engagement zog sich durch das gesamte Kalenderjahr 2022. Aktuell rangiert Neo-Mutter Svitolina auf Weltranglistenplatz 240.