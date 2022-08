Gael Monfils verpasst auch die US Open

Gael Monfils verpasst nach den French Open und Wimbledon auch die am 29. August beginnenden US Open in New York. "Nach den letzten Untersuchungen muss ich leider erneut eine Pause einlegen", schrieb der 35-Jährige bei Twitter.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 14:32 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat im vergangenen Jahr in New York großes Tennis gezeigt

Monfils hatte in der vergangenen Woche sein Achtelfinal-Match gegen Jack Draper in Montreal wegen einer Fußverletzung abgebrochen. Es war sein erstes Turnier seit drei Monaten. Davor wollte der Schützling von Günter Bresnik in Kitzbühel sein Comeback geben, daraus wurde allerdings noch nichts.

Monfils hatte das Jahr mit dem Turniersieg in Adelaide gut begonnen, im Viertelfinale der Australian Open scheiterte der Veteran in fünf Sätzen an Matteo Berrettini. Danach erreichte er noch das Achtelfinale in Indian Wells (Niederlage gegen Carlos Alcaraz) und die zweite Runde in Miami, wo Monfils gegen Francisco Cerundolo verlor. Das letzte Match vor seiner langen Verletzungspause hatte der 35-Jährige in Madrid gegen Novak Djokovic bestritten.

Bei den US Open 2021 hatte Monfils gegen Jannik Sinner ein begeisterndes Match hingelegt, beinahe einen 0:2-Satzrückstand noch geprägt. Sein bestes Ergebnis beim letzten Major des Jahres lieferte Monfils 2016 ab. Damals erreichte er die Vorschlussrunde. War aber dann gegen Novak Djokovic, wieder einmal, chacenlos ausgeschieden.