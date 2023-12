Galerie: Die Heim-Siegerinnen auf der WTA-Tour in Jahr 2023

Wenn es um Heimsiege auf der WTA-Tour 2023 geht, dann hat Coco Gauff ganz klar die Nase vorne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 22:34 Uhr

© Getty Images Zwei Heimsiegerinnen unter sich: Coco Gauff und Iga Swiatek

Wie schon bei den Männern in dieser Kategorie, muss natürlich in Betracht gezogen werden, wie viele Chancen eine Spielerin bekommen hat, tatsächlich zuhause zu reüssieren. Aryna Sabalenka: null. Iga Swiatek: eine. Coco Guff: ziemlich viele. Dennoch geht man wohl nicht fehl mit der Bezeichnung von Gauff als bester Heimspielerin der Saison 2023. Denn in Washington, Cincinnati und bei den US Open zu gewinnen - das sollte der Traum jeder US-amerikanischen Tennisspielerin sein.

Hier also jene Spielerinnen, die im abgelaufenen Tennisjahr einen Heimsieg feiern durften ...

Katie Boulter hat spät, aber doch den Reigen der Heim-Siegerinnen eröffnet: auf dem Rasen von Nottinghalm im Juli Iga Swiatek konnte sich bei der bis auf weiteres letzten Austragung des Turniers in Warschau den Titel holen Washington , Cincinnati, US Open: Coco Gauff war ganz klar die beste Heimspielerin der Saison 2023 Wang Xiju nutzte die Gunst der Stnde im September in Guangzhou Qinwen Zheng durfte den spätesten Heimsieg des Jahres feiern - und das gleich beim 500er in Zhengzhou