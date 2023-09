Garbine Muguruza lässt ihre Zukunft weiterhin offen

Noch ist unklar, wann und ob Garbine Muguruza auf die Tour zurückkehren wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 23:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Kehrt Garbine Muguruza noch einmal zurück?

Dass Garbine Muguruza in der Saison 2023 nicht mehr auf den Court zurückkehren wird, ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Doch allmählich verdichten sich die Anzeichen, dass die ehemalige Weltranglistenerste sogar über ihr Karriereende nachdenken könnte.

Dieses hatte Muguruza zuletzt zwar noch ausgeschlossen, in einem Interview mit "Diario Sur" klang das nun aber etwas anders. "Ich denke nur daran, diese Ferien so gut wie möglich zu genießen", meinte die Spanierin, die noch keine Pläne für das kommende Jahr hat. "Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht."

Ihren bislang letzten Auftritt auf der Tour absolvierte Muguruza im Januar dieses Jahres beim WTA-250-Turnier in Lyon. Danach legte die 29-Jährige, die 2016 bei den French Open und 2017 in Wimbledon gesiegt hatte, eine Schaffenspause ein. In der Weltrangliste liegt die Ibererin aktuell nur mehr auf Rang 461.