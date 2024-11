Garcia bereit für Comeback: „Dies ist mehr als eine Rückkehr zum Wettbewerb - es ist eine persönliche Abrechnung“

Die ehemalige Weltranglistenvierte Caroline Garcia plant bei den Australian Open ihr Comeback zu geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 21:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Caroline Garcia bei den diesjährigen French Open im Erstrunden-Duell gegen Eva Lys

Seit September 2024 war die 31-jährige Französin von der Tennisbühne verschwunden. Garcia brauchte eine mentale und physische Auszeit. Wie sie nun auf ihrem Instagram verriet, ist die ehemalige Nummer vier der Welt aber wieder bereit, auf der WTA-Tour aufzuschlagen. Ihr erste Anlaufstelle sind die Australian Open. Ziel ihrer Rückkehr sei es aber nicht einen Grand Slam zu gewinnen oder wieder zu den fünf besten Spielerinnen der Welt zu gehören: „Gewinnen muss das Ergebnis sein, nicht das Ziel“, wie Garcia weiter in ihrem Social Media Post schrieb. „Ich möchte entdecken, was es bedeutet für mich zu spielen - meine eigenen Ziele zu verfolgen, meine eigenen Gründe zu finden, endlich die Freude am Tennisspielen zu finden."

Letzter Titel bei den WTA Finals 2022

Aktuell findet man die 11-fache Titelträgerin auf dem 48. Platz der Rangliste. Ihre größten diesjährigen Erfolge konnte die 31-jährige wohl mit dem Einzug des Viertelfinales bei den Miami Open und ihrem Halbfinaleinzug der Guadalajara Open Akon feiern. Den letzten Karrieretitel holte Garcia 2022 bei den WTA Finals, wo sie sich neben den Titelgewinnen in Bod Hamborg, Warswa und Cincinnati, den krönenden Jahresabschluss verlieh. Damals noch ausgetragen in dem US-Amerikanischen Forth Worth besiegte Garcia die zu dem Zeitpunkt Weltranglistensiebte Aryna Sabalenka mit 7:6 (4) und 6:4 im Finale. Es sollte ihr letzter Titel sein – bis jetzt. Denn mit der neuen, positiven Einstellung die Garcia mit ins Jahr 2025 nehmen will, kommt vielleicht noch Titel Nummer 12 dazu…