Gefälschte COVID-Tests im ungarischen Davis-Cup-Team?

Wie ungarische Medien vergangene Woche berichteten, soll der Teamarzt des Tennisverbandes gefälschte COVID-19-Tests ausgestellt haben. Erste Konsequenzen wurden nun bereits gezogen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 12:26 Uhr

Traten die ungarischen Athleten mit gefälschten COVID-Tests beim Davis Cup an?

"Für die Einreise nach Österreich brauchen die Kinder einen PCR-Test. Das können wir jetzt so lösen, dass ihr mir die folgenden Daten schickt und unser Arzt den Befund ausstellt; den Test ersparen sich die Kinder." Diese Worte haben im ungarischen Tennis etwas losgetreten - und nun offensichtlich einen veritablen Skandal ausgelöst. Demnach soll der Teamarzt des Verbandes gefälschte COVID-Tests ausgestellt haben.

Ausgestellt wurden die Ergebnisse unter dem Siegel der Semmelweis-Universität, mittlerweile wurde das Arbeitsverhältnis mit dem Arzt beendet. Auch die Bescheinigung, mit dem ungarischen Tennisverband zusammenarbeiten zu dürfen, wurde dem Arzt entzogen. Der Verband kündigte nun volle Aufklärung an: "Die Organisation wird in vollem Umfang mit den Behörden zusammenarbeiten, die die Angelegenheit untersuchen, und die Öffentlichkeit mit großer Transparenz über die Ergebnisse dieser Untersuchung informieren", hieß es in einer Stellungnahme.

Auch Davis-Cup-Team betroffen

Demnach ziehe man sowohl disziplinarische wie auch strafrechtliche Konsequenzen für alle involvierten Personen - vorrangig natürlich dem Arzt - in Betracht. Angewandt seien die Testungen immer dann geworden, wenn Verbandsspieler für Auslandsreisen negative Testbescheinigungen benötigten. Und dabei sei zwischen Jugendspielern auf der einen, und dem Davis-Cup-Team auf der anderen Seite kein Unterschied gemacht worden sein.

Die Davis-Cup-Spieler Ungarns waren Ende 2021 auch bei den Davis Cup Finals in Turin am Start, scheiterten in der Gruppe mit Kroatien und Australien jedoch ohne Sieg. Derzeit liegt das ungarische Team auf Platz 23 der Davis-Cup-Nationenrangliste.