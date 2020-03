Gegen Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer: Die fünf größten Matches von Dominic Thiem

Dominic Thiem hat sich in den letzten Jahren an die absolute Weltspitze gespielt, rangiert mittlerweile bereits auf Platz drei der ATP-Weltrangliste. Wir werfen einen Blick zurück und kühren die fünf größten Matches des Österreichers.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2020, 08:26 Uhr

Wir blicken zurück auf die fünf denkwürdigsten Spiele von Dominic Thiem

5. Platz: Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas, Peking 2019

Schon vor dem Endspiel beim ATP-500-Event in Peking konnte Dominic Thiem von einer erfolgreichen Reise nach Asien sprechen. Hatte der Österreicher doch bei seinen bisherigen Auftritten in Chinas Hauptstadt keinen einzigen Sieg einfahren können. Gegen Stefanos Tsitsipas hatte der 26-Jährige nun aber die Chance, dem ersten Sieg gleich den Titelgewinn folgen zu lassen. Der Grieche aber ist vor allem auf Hardcourt alles andere als ein einfacher Gegner, mit starkem Serve und Netzsspiel kommt Tsitsipas häufig recht schnell zum Punktgewinn. Und auch das letzte Duell der beiden ging an den griechischen Jungspund. In diesen Herbstmonaten 2019 war Dominic Thiem in ausgesprochen guter Verfassung, ein Umstand, den auch Stefanos Tsitsipas in diesem Finale zu spüren bekam. Zwar sicherte sich der Grieche Durchgang eins, nachdem Thiem aber mit einem 6:4 ausgleichen konnte, war der Österreicher nicht mehr zu halten. Mit 6:1 montierte Thiem den damals Siebten der Weltrangliste ab und sicherte sich seinen zu diesem Zeitpunkt vierten Titel der Saison.

4. Platz: Dominic Thiem vs. Roger Federer, Indian Wells 2019

Auch Platz Nummer vier datiert aus dem Vorjahr, einer Saison in der Dominic Thiem so stark auftrat, wie nie zuvor. Nicht unbeteiligt daran war auch das Match, welches auf Platz vier dieser Liste landet: Dominic Thiems erster Triumph auf Masters-1000-Ebene. Der Österreicher, mit Neo-Touring-Coach Nicolas Massu in der Box, spielte sich in Indian Wells im Vorjahr in einen Rausch, stand nach einem Zittersieg über Milos Raonic in seinem ersten Hardcourt-Masters-1000-Endspiel. Der Gegner in diesem hätte nicht schwerer sein können, wartete mit Roger Federer doch ein 20-facher Grand-Slam-Champion. An jenem Tag im März war die Zeit aber reif für Dominic Thiem. Der Österreicher machte einen 0:1-Satzrückstand wett und sicherte sich im dritten Durchgang beim Stand von 5:5 das Break zum genau richtigen Zeitpunkt. Fünf Punkte später war es dann soweit, eine Vorhand Federers landete im Netz, Dominic Thiem durfte den bisher größten Erfolg seiner Karriere bejubeln.

3. Platz: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic, French Open 2019

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic in der Hauptstadt Frankreichs war 2018 wohl das Duell, mit welchem Dominic Thiem der absolute Durchbruch gelungen war. Der Österreicher dominierte den Serben, ja er versetzte ihm in Satz drei mit 6:0 gar die Höchststrafe. Auch dieses Duell war spielerisch einer der ganz großen Auftritte des Lichtenwörthers, noch beeindruckender war aber jene Leistung, die der 26-Jährige aber ein Jahr später, abermals gegen Novak Djokovic, ablieferte. Vier Stunden und dreizehn Minuten bekämpften sich Thiem und Djokovic am Court Philippe-Chatrier, fünf Sätze brauchte es, bis in diesem Match ein Sieger ermittelt werden konnte. In einer irren Nervenschlacht, bei teils wetterbedingt widrigen Bedingungen setzte sich Dominic Thiem schlussendlich mit 7:5 im Entscheidungssatz durch. Ein Kraftakt, eine mentale Ausnahmevorstellung, ein verdienter Platz drei auf unserer Liste.

2. Platz: Dominic Thiem vs. Rafael Nadal, Australian Open 2020

Rafal Nadal bei einem Grand Slam zu besiegen, ist eine jener Errungenschaften, die nur ein sehr elitärer Kreis an Spielern jemals erreichen wird. Das musste auch Dominic Thiem in seinen ersten Best-of-five-Duellen mit dem Spaniern anerkennen. Fünf Mal hatte es der Österreicher bereits versucht, fünf Mal war er an der Übermacht des Mallorquiners gescheitert. Obwohl Thiem schon in zwei French-Open-Finals am Spanier gescheitert war, dürfte wohl die Niederlage bei den US Open 2018 die bitterste in einem Grand-Slam-Matchup mit Nadal gewesen sein - so knapp hatte der Österreicher den 19-fachen Grand-Slam-Champion an eine NIederlage gebracht. 2020 sollte der Lichtenwörther diese Hürde dann aber endlich nehmen. Mit einer beeindruckenden Leistung, neu gewonnener Nervenstärke, die sich in drei gewonnenen Tiebreaks äußerte, und einem hervorragenden Matchplan gelang es Thiem erstmals, Rafael Nadal bei einem Grand Slam zu bezwingen und spielte sich gleichzeitig in sein erstes Endspiel bei den Australian Open. An Platz eins ist dieses Duell aber hauchdünn vorbeigeschrammt.

1. Platz: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic, ATP Finals 2019

Diesen schnappt sich nämlich ein weiteres Duell mit Novak Djokovic - ein Match-Up das per se ein Garant für ganz große Spiele ist. So auch bei den ATP Finals im Vorjahr, als sich die beiden in der Vorrunde gegenüberstanden. Dominic Thiem hatte in seinem ersten Match Roger Federer überraschend klar in zwei Sätzen besiegt, Novak Djokovic bei seinem ersten Auftritt mit Matteo Berrettini überhaupt keine Probleme gehabt. Die beiden trafen ergo in Topform aufeinander. Dass Dominic Thiem im Vorfeld an einer leichten Verkühlung laborierte, schien der Qualität dann auch keinen Abbruch zu tun. Ganz im Gegenteil: Der Österreicher versuchte, das Tempo hoch zu halten, verzückte das Publikum in der Londoner O2-Arena mit grandiosen Grundlinien-Winnern. Und Novak Djokovic? Der tat das, was er am besten kann: Brachte so gut wie jeden Angriff des Österreichers zurück, machte aber auch gar keinen Fehler ohne Not. Es waren zwei ausgeglichene Kontrahenten, die sich an jenem Abend gegenüberstanden. Folgerichtig musste ein Tiebreak im dritten Satz die Entscheidung bringen. Mit dem besseren Ende für Dominic Thiem, der Österreicher setzte seiner Traumleistung die Krone auf, schlug Novak Djokovic erstmals auf Hartplatz. Platz eins im ATP-Ranking der besten Spiele 2019, Platz eins auf unserer Liste.