Knalleffekt! Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep hat nach ihrer Erstrundenniederlage beim Heimturnier in Cluj-Napoca postwendend ihren Rücktritt erklärt.

Nachdem Halep der Italienerin Lucia Bronzetti ganz klar mit 1:6, 1:6 unterlegen war, verkündete sie ihre Entscheidung. „Ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich weiß, welche Arbeit man leisten muss. Mein Gehirn und mein Körper lassen das nicht mehr zu. Ich bin beruflich so erfüllt, dass mir die Entscheidung leicht gefallen ist“, so die 33-jährige Rumänin.

Im Oktober 2022 war Halep wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden und ursprünglich von September 2023 bis Oktober 2026 gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS verkürzte die Sperre jedoch auf neun Monate, ab März 2024 war Halep wieder spielberechtigt.

Nach Ablauf ihrer Dopingsperre konnte Halep nie wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Wiederholt kamen der ehemaligen Weltranglistenersten auch Verletzungen in die Quere. Den diesjährigen Saisonstart in Australien verpasste die Rumänin auf Grund von Schmerzen im Knie und in der Schulter.

Haleps größte Erfolge waren die Titelgewinne bei den French Open 2018 und in Wimbledon 2019. Bei den Australian Open 2018 sowie bei den French Open 2014 und 2017 stand sie zudem im Endspiel. Zwischen Oktober 2017 und Januar 2019 führte die Rumänin insgesamt 64 Wochen lang die WTA-Weltrangliste an. Sie erspielte insgesamt ein Preisgeld von mehr als 40 Millionen US-Dollar.