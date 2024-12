Gelungenes Jahr 2024 für Kei Nishikori

Kei Nishikori beendete die Saison 2024 im November mit einem Challenger-Titel in Helsinki. Ergebnis eines Jahres, in dem der Japaner auch auf der ATP Tour wieder auf sich aufmerksam machen konnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.12.2024, 11:32 Uhr

Kei Nishikori hat in den letzten Jahren viele Zwangspausen einlegen müssen.

Die Leidenszeit von Kei Nishikori ist eine lange Geschichte mit sehr vielen Kapiteln. Immer wieder versuchte der US-Open Finalist von 2014 in den letzten Jahren ein Comeback, die teilweise nur von kurzer Dauer geblieben sind.

Nach seiner Rückkehr im Frühjahr dieser Saison, spielte der ehemalige Weltranglistenvierte regelmäßig und schlug vor allem auf der ATP Challenger Tour auf. Mit der Krönung des Titelgewinns in Helsinki und der damit verbundenen Annäherung an die Top100 der Weltrangliste. Doch auch auf der ATP Tour machte Kei Nishikori punktuell auf sich aufmerksam.

Sieg gegen Stefanos Tsitsipas in Montreal

Schon auf Grund seines Willens darf man Kei Nishikori nicht abschreiben. Der 34-Jährige begeisterte zu seiner besten Zeit mit vielen packenden Matches und einer hohen Spielintensität, die sich der 34-Jährige bis heute erhalten hat und der großen Bühne beim Master-Turnier in Montreal präsentierte. Dort ging es nach Siegen u.a. gegen Stefanos Tsitsipas bis in das Viertelfinale. Auch beim 500er-Turnier in Tokio gab es nach Siegen gegen Marin Cilic und Jordan Thompson positive Schlagzeilen.

Im Juni 2022 rutschte Kei Nishikori aus den Top100 raus und war zwischenzeitlich sogar ohne Platzierung in der Weltrangliste. Im kommenden Jahr ist für eine erfolgreiche Rückkehr in den Kreis der besten einhundert Spieler der Tenniswelt in erster Linie die Gesundheit eine wichtigste Voraussetzung, damit der Sprung in niedrige zweistellige Weltranglistenbereiche wieder gelingen kann.