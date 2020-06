tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series am 3. Juni: Thiem gegen Rodionov im Livestream, Liveticker & TV

Am heutigen Mittwoch, den 3. Juni 2020, gehen bei den Generali Austrian Pro Series aufgrund der schlechten Wettervorhersage nur zwei Matches über die Bühne. Dominic Thiem eröffnet ab 16 Uhr in einem Kracher gegen Jurij Rodionov die 2. Gruppenphase des Turniers. Danach trifft Moritz Thiem auf Sam Weißborn. Alle Matches gibt's auf tennisnet.com im Livestream und in diesem Artikel jeweils im Matchtracker!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 13:53 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft heute auf Jurij Rodionov

Um 16 Uhr kommt es zum Match des Tages: Dominic Thiem fordert zur Eröffnung der Phase 2 Jurij Rodionov. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Trainings der vergangenen Wochen, Rodionov schloss sich dem Thiem-Clan an und trainiert derzeit ebenfalls im Better Tennis Center in Alt Erlaa in Wien. Diese Partie wird live im Stream bei ServusTV übertragen.

Danach spielt Moritz Thiem noch gegen Sam Weißborn, der sich am Dienstag in drei Sätzen gegen Dennis Novak durchsetzen konnte.

Programm am Mittwoch, 3. Juni 2020

Nicht vor 16 Uhr spielen:

Alle Begegnungen der Generali Austrian Pro Series werden auf tennisnet.com im Livestream gezeigt. Mit dem Matchtracker verpasst ihr außerdem keinen einzigen Ballwechsel!

