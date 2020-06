tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Dennis Novak verliert überraschend, Lukas Neumayer schlägt Jürgen Melzer

Auch die zweite Zwischenrunde bei der Generali Austrian Pro Series hat heute in den meisten Gruppen ihr Ende gefunden. Während sich Sebastian Ofner souverän den Gruppensieg holte, überraschten Lukas Neumayer und David Pichler die großen Favoriten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.06.2020, 21:18 Uhr

Lukas Neumayer konnte am heutigen Samstag gleich zwei Spiele gewinnen

Bereits um 10:00 Uhr vormittags begann der heutige Großkampftag bei der Generali Austrian Pro Series. Den Startschuss lieferten dabei Sandro Kopp und Lukas Neumayer. Der 17-jährige Neumayer gab sich in diesem Duell überhaupt keine Blöße und setzte sich überraschend klar mit 6:1 und 6:2 durch.

Direkt im Anschluss sollte Dennis Novak, Nummer zwei des Turniers, sein zweites Match der zweiten Zwischenrunde bestreiten. Gegen David Pichler ging es für den Niederösterreicher um den Gruppensieg, hatten sich doch beide im Vorfeld gegen Philipp Oswald durchgesetzt. Nachdem Pichler Satz eins mit 6:4 für sich entscheiden konnte, wurde es in Durchgang zwei richtig eng: Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. In diesem spielte Novak seine Routine aus, sicherte sich die Big Points und schaffte den Satzausgleich.

In Satz drei riss der Faden komplett

Im dritten Entscheidungssatz riss der Faden dann aber vollkommen beim Weltranglisten-85., mit 0:6 musste Novak Durchgang drei und damit das Match verloren geben. Ebenfalls heiß her ging es in der nächsten Begegnung, als sich Sebastian Ofner und Max Neuchrist gegenüberstanden. Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, wenig überraschend musste also ein Tiebreak die Entscheidung bringen. Bis 13:13 wollte es dabei keinem Spieler gelingen, dieses für sich zu entscheiden. Und so war es dann der Favorit Ofner, der den Nadelstich setzen konnte und den umkämpften Satz eins für sich entscheiden konnte.

Das tat der Gegenwehr Neuchrists aber keinen Abbruch, der Wiener kämpfte weiter, erzwang wie schon im ersten Satz ein Tiebreak. In diesem war es aber erneut Sebastian Ofner, der die besseren Nerven zeigte und mit 7:3 auch den zweiten Satz in der Kurzentsheidung holen konnte.

Nun war es an der Zeit für eine besonders interessante Begegnung, Zeit für ein weiteres Generationenduell bei der Generali Austrian Pro Series. Denn Lukas Neumayer stand am späten Nachmittag bereits das zweite Mal an diesem Tag auf dem Platz, bekam es mit Jürgen Melzer zu tun. Auch in diesem Duell wurde sich der Gruppensieg in der zweiten Zwischenrunde untereinander ausgemacht.

Neumayer mit neuerlicher Talentprobe

Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, in dem Melzer anfangs etwas Oberwasser hatte. Der Doppelspezialist sicherte sich folgerichtig Durchgang eins mit 6:4. Doch Lukas Neumayer war an diesem Tag in hervorragender Spiellaune und so konnte der 17-Jährige mit 6:3 ausgleichen. Und auch im Entscheidungssatz wirkte Neumayer etwas stärker, nach etlichen vergebenen Breakchancen sicherte sich der junge Mann das so wichtige Break. Dann aber flatterten die Nerven beim Youngster, beim Stand von 5:4 servierte Neumayer bereits auf den Matchgewinn, schenkte nach zwei Doppelfehlern Melzer aber das Rebreak. Doch Neumayer sollte eine weitere Chance bekommen, der 17-Jährige holte sich direkt ein weiteres Break. Und diesmal hielten die Nerven - Lukas Neumayer gewann auch Satz drei und sicherte sich den Gruppensieg.

Im letzten Spiel des Tages trafen Philipp Oswald und Alexander Erler aufeinander, die beiden bestritten noch ein Platzierungsspiel aus der ersten Phase der Generali Austrian Pro Series. Der erste Satz war gleich ein hart umkämpfter, ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. In diesem erwischte Doppelspezialist Oswald den besseren Start und zog schnell davon, zu eins sicherte sich der Routinier den ersten Durchgang. Im zweiten Satz war ebenso lange alles offen, keinem Spieler wollte ein frühes Break gelingen. Dann war es aber Philipp Oswald, der sich das neunte Spiel des zweiten Satzes sicherte und wenige Augenblicke zum 7:6 (1) und 6:4-Sieg ausservierte.

Die Ergebnisse des Tages im Überblick