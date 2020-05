tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Dominic Thiem ohne Probleme gegen Lucas Miedler

Dominic Thiem ist erwartungsgemäß mit einem Sieg in die Generali Austrian Pro Series gestartet. Der Weltranglisten-Dritte besiegte Lucas Miedler in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2.

zuletzt bearbeitet: 27.05.2020, 17:22 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat im ersten Matach nach der Pause nichts anbrennen lassen

Am Vormittag hatte Dominic Thiem noch geschäftliche Dinge in Wien zu erledigen, nahm um die Mittagszeit darüber hinaus an einem Instagram-Chat mit Barbara Schett teil. Bei Matchbeginn in der Südstadt gegen Lucas Miedler (der als Zuschauer beim Schett-Chat dabei war) war Thiem dann allerdings voll da, vor allem bis zum Spielstand von 6:1 und 2:1. Dann erarbeitete sich Miedler insgesamt drei Breakbälle - der Favorit wehrte mit teilweise spektakulären Bällen ab, ging mit 3:1 in Führung.

Das nächste Break folgte auf dem Fuß, Miedler konnte seine zweite Möglichkeit zum wenigstens kleinen Comeback nutzen, verkürzte. Thiem nahm aber gleich wieder das Heft in die Hand, holte sich Miedlers Aufschlag zum 5:2. Der allerletzte Punkt des Matches hätte sich dann ein volles Stadion verdient gehabt: Tweener von der Grundlinie Miedler, Tweener-Volley Thiem, Abschluss mit dem Smash.

Morgen um 16 Uhr (live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker) gibt es bereits den nächsten Auftritt der österreichischen Nummer eins: Thiem trifft dann auf Sandro Kopp, der am Mittwoch das letzte Match des Tages gegen David Pichler bestritt.