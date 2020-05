Generali Austrian Pro Series: Dominic Thiem vs David Pichler im TV, Livestream und Liveticker

David Pichler muss nun aufpassen, dass ihm dieser erste Satz nicht komplett davonrennt. Denn Dominic Thiem ist heute in prächtiger Spiellaune, liegt auch in diesem Spiel schnell mit 30:0 in Front. Der Lichtenwörther dominiert aktuell nach Belieben, haut Pichler den nächsten Vorhand-Winner um die Ohren und kommt erneut zu zwei Breakchancen. Pichler kann zwar mit einem Aufschlagwinner verkürzen, dann misslingt dem Burgenländer eine Vorhand aber vollkommen: Doppelbreak für den Lichtenwörther.