Das ist ein sehr ansprechendes Tennisspiel, das wir am heutigen Donnerstag zu sehen bekommen. Dennis Novak agiert sehr couragiert, nimmt immer wieder das Heft in die Hand. Dominic Thiem wirkt zwar nicht ganz so spritzig, lässt dennoch phasenweise seine Klasse aufblitzen. So besonders in der ersten Hälfte des Tiebreaks, in dem er schnell mit 6:2 in Führung ging. Dann drehte Novak aber auf und konnte insgesamt fünf Satzbälle abwehren. Dann hatte der Weltranglisten-85. gar selbst die Chance, diesen Satz zuzumachen, scheiterte aber an einem guten Aufschlag Thiems. Und so war es doch Dominic Thiem, der sich diesen ersten Satz sichern konnte.