Generali Austrian Pro Series: Regen! Keine Matches am Sonntag

Der Pfingstsonntag 2020 bleibt nun für alle Teilnehmer der Generali Austrian Pro Series ein fereir Tag: Aufgrund der schlechten Wettervorhersage mussten alle Partien der Gruppen C und D abgesagt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2020, 09:55 Uhr

© GEPA Pictures Auch Dennis Novak muss am Sonntag pausieren

Sebastian Ofner, Dennis Novak, Philipp Oswald - auch der Sonntag hätte im Bundesleistungszentrum Südstadt wieder hochklassiges Tennis versprochen. Das Wetter machte den Veranstaltern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Nach Rücksprache mit der ZAMG musste aufgrund der ab 10 Uhr zu erwartenden und bis in den späten Nachmittag anhaltenden Niederschläge der sonntägliche Spielplan komplett gestrichen werden. Die gut Nachricht: Für den Montag sind die Aussichten wieder wesentlich besser.

In welcher Reihenfolge am Montag gespielt werden soll, wird im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben. Dominic Thiems nächste Match ist jedenfalls auf Dienstag, 16 Uhr, angesetzt. Österreichs Nummer eins, der sich den Sieg in Gruppe A geholt hatte, trifft dann auf Jürgen Melzer, der in Gruppe B erfolgreich geblieben war. Das Match wird in Österreich live bei ServusTV übertragen. Den Livestream gibt es hier bei tennisnet.com.