Generali Austrian Pro Series - Regen! Start mit Thiem, Melzer und Co. erst am Dienstag

Der erste Tag der neu geschaffenen Generali Austrian Pro Series ist den unwirtlichen äußeren Umständen zum Opfer gefallen. Die Turnierserie mit Dominic Thiem, Jürgen Melzer, Dennis Novak und Co. wird nun am morgigen Dienstag ab 12 Uhr gestartet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 11:59 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem muss mit seinem Debüt bis Dienstag warten

Eigentlich hätte heute um 12 Uhr Dominic Thiem das erste Match der Generali Austrian Pro Series gegen David Pichler bestreiten sollen. Nach anhaltenden Regenfällen mussten die ersten vier Partien der neuen Turnierserie in Absprache mit den Spielern abgesagt werden, so Organisator Alexander Antonitsch am Montagvormittag. Zwar wäre es möglich gewesen, den Court im Bundesleistungszentrum Südstadt bis Mitte des Nachmittags in Schwung zu bekommen. Die kurzfristigen Wetterprognosen ließen aber befürchten, dass es zu weiteren Regenfällen komme.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte der starke Wind den hermetisch abgeriegelten Platz dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass der Court in mehrstündiger Arbeit wieder neu aufgebaut werden musste, so Antonitsch weiter. Eine Plane zum Schutz der Spielfläche komme aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in Frage - dafür fehlten die notwendigen Arbeitskräfte.

Die Matches des ersten Tages werden an einem neuen Termin nachgeholt, am morgigen Dienstag stehen folgende Spiele auf dem Programm: Ab 12 Uhr treffen Lenny Hampel und Youngster Marko Andrejic aufeinander, nicht vor 14 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen von Jürgen Melzer und Jurij Rodionov. Ab 16 Uhr gibt dann Dominic Thiem gegen Lucas Miedler sein Debüt (live im TV und Livestream bei ServusTV), den Schlusspunkt setzen nicht vor 18 Uhr Sandro Kopp und David Pichler.