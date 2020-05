tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series - Start am Mittwoch mit Melzer und Thiem

Nach zwei Tagen, an denen das Wetter keine Austragung der Matches bei den Generali Austrian Pro Series zuließ, soll es nun am morgigen Mittwoch so richtig zur Sache gehen. Mit den ersten Partien von Dominic Thiem, Jurij Rodionov und Jürgen Melzer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2020, 17:26 Uhr

© GEPA Pictures Schon wieder gegen Dominic Thiem 2016 in Kitzbühel - diesmal hat Jojo die Nase vorne

Wenn es noch etwas zur Steigerung der Vorfreude auf den Wiedereinstieg in das Wettkampftennis gebraucht hätte, dann ist die Schlechtwetterfront über dem Osten Österreichs ja gerade richtig gekommen: So konnte auch am Dienstag in der Südstadt nicht gespielt werden. Für Mittwoch aber sagen die Meteorologen Besserung voraus, die Teilnehmer der Generali Austrian Pro Series brennen bereits auf ihre ersten Einsätze.

Den Auftakt sollen dabei bereits um 11 Uhr Youngster Marko Andrejic und Lenny Hampel gegeben, gefolgt vom ersten Highlight der frühen Spieltage, dem Duell der beiden Linkshänder Jurij Rodionov und Jürgen Melzer. Turnierfavorit Dominic Thiem steigt um 16 Uhr (live im TV und Stream bei Servus TV und in unserem Liveticker) gegen Lucas Miedler in das Turniergeschehen ein, den Abschluss des Tages gestalten danach Sandro Kopp, im vergangenen Jahr in der zweiten Qualifikationsrunde von Kitzbühel nur knapp gescheitert, und David Pichler.

Die eigentlich für Mittwoch vorgesehenen Matches wurden um einen Tag verschoben, der zweite Auftritt von Dominic Thiem erfolgt am Donnerstag wieder um 16 Uhr, dann gegen Sandro Kopp.