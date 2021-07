Generali Open 2021: Holger Rune gegen Arthur Rinderknech im Betway Match of the Day

Kann der junge Däne Holger Rune bei den Generali Open 2021 das Viertelfinale erreichen? Der Gegner im Betway Match of the Day am Mittwoch, Arthur Rinderknech, wird das zu verhindern versuchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 19:35 Uhr

© KTC/Alexander Scheuer Arthur Rinderknech möchte in Kitzbühel in das Viertelfinale

Hinweis: Dieser Artikel entstand in Partnerschaft mit Betway

Holger Vitus Nodskov Rune ist ziemlich flink unterwegs. Auf dem Tennisplatz. Aber auch in seinen Pressekonferenzen. Es sprudelt nur so heraus aus dem 18-jährigen Dänen, der am Dienstag mit einem 6:3 und 6:4 gegen Stefano Travaglia souverän das Achtelfinale der Generali Open 2021 erreichte. Gut, beim Stand von 5:2 im zweiten Satz zitterte der Arm von Rune ein wenig. Verständlicherweise, möchte man sagen: Immerhin stand der erstmalige Einzug unter die Top 200 der ATP-Weltrangliste auf dem Spiel. Und das, nachdem Runde das Jahr als Nummer 475 begonnen hatte.

Die nächste Aufgabe werde eine andere werden, erklärte Rune noch im Eiltempo. Denn Arthur Rinderknech, der erst in diesem Jahr den Sprung von der ATP-Challenger- auf die „richtige“ Tour in ATP-Angriff genommen hat, würde anderes Tennis anbieten als Travaglia: Mit mehr Wumms, um es auf den Punkt zu bringen.Er habe einmal mit dem Franzosen trainiert, da habe er diesen Eindruck gewonnen, so Holger Runde weiter.

Rinderknech gegen Delbonis souverän

Rinderknech liegt in den ATP-Charts derzeit auf Position 91, hat in den vergangenen beiden Wochen in Bastad und Gstaad jeweils das Viertelfinale erreicht. Bemerkenswert dabei die Auftritte in der Schweizer Höhenlage: Dort gewann der 26-Jährige zunächst gegen Dominic Stephan Stricker, den rechtschaffen talentierten Juniorensieger der French Open 2020. Und danach setzte sich Rinderknech gegen Roberto Bautista Agut durch, der in Kitzbühel ja an Position zwei ins Rennen geht.

Dass ihm die Höhenlage liegt, das stellte Arthur Rinderknech auch in seiner ersten Runde am Dienstag unter Beweis: Da besiegte er Federico Delbonis, den argentinischen Alt-Meister, erstaunlich glatt in zwei Sätzen. Beste Voraussetzungen also für einen ausgeglichenen Kamp im Betway Match of the Day am Mittwoch.

