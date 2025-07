Generali Open Kitzbühel: Alexander Bublik siegt einfach weiter

Topfavorit Alexander Bublik hat nach seinem Triumph in Gstaad auch bei den Generali Open in Kitzbühel sein erstes Match gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 18:46 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Bublik ist in Kitzbühel erfolgreich gestartet

Alexander Bublik ist bei seiner Premiere bei den Generali Open 2025 in Kitzbühel seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Bublik besiegte Thiago Augustin Tante sicher mit 6:3 und 6:4 und trifft damit morgen im Viertelfinale auf Alexander Shevchenko, der Marton Fucsovics in zwei Sätzen bezwingen konnte. Shevchenko startet mittlerweile ja wie Bublik für Kasachstan, die beiden kennen sich also gut.

Auch zwei Deutsche haben es in die Runde der letzten acht geschafft: Yannick Hanfmann mit einem hart erkämpften 5:7, 6:3 und 7:5 gegen Sebastian Baez, den kitzbühel-Champion von 2023. Jan-Lennard Struff überrollte dagegen den an Position drei gesetzten Spanier Pedro Martinez mit 6:2 und 6:2. Hanfmann bekommt es im Viertelfinale mit Arthur Rinderknech zu tun, Struff spielt gegen Arthur Cazaux.

Aus österreichsicher Sicht gab es im Einzel das 3:6 und 6:7 (4) von Filip Misolic zu beklagen, womit der letzte Lokalmatador im Einzel ausgeschieden ist. Im Doppel dagegen steht Neil Oberleitner mit Partner Joel Schwärzler bereits im Halbfinale, auch Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral legte einen erfolgreichen Start hin.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel