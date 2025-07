Generali Open Kitzbühel 2025: Struff folgt Hanfmann ins Viertelfinale

Mit Jan-Lennard Struff hat nach Yannick Hanfmann auch der zweite im Tableau verbliebene Deutsche den Einzug ins Viertelfinale der Generali Open 2025 in Kitzbühel geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 15:15 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff in Kitzbühel

Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man gar nicht glauben, dass Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann in Kitzbühel durch die Qualifikations-Mühlen mussten. Denn im Hauptfeld lassen die beiden nichts anbrennen. Und das gegen zwei der drei Topgesetzten bei den Generali Open 2025.

Zunächst besiegte Hanfmann in einem dramatischen Match den an Position zwei gereihten Sebastian Baez mit 5:7, 6:3 und 7:5. Danach setzte sich Struff auf dem Court Küchenmeister auf überzeugende Manier gegen den Spanier Pedro Martinez, die Nummer drei, mit 6:2 und 6:2. Und das in einer Zeit von nur 71 Minuten.

Hanfmann spielt morgen im Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Rinderknech, der sich gegen Norbert Gombos in drei Sätzen behaupten konnte. Struff spielt gegen den Sieger der Partie zwischen Arthur Cazaux und Francisco Comesana.

Turnierfavorit Alexander Bublik greift am heutigen Mittwoch in Kitzbühel ins Spielgeschehen ein. Der Kasache, am Sonntag noch Champion in Gstaad, eröffnet gegen Thiago Augustin Tirante.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel